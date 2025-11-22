Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas La calima afectará principalmente a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura este fin de semana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Canarias vivirá este domingo una subida notable de temperaturas que rozarán los 30 grados, en una jornada marcada por el aviso amarillo de la Aemet por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. El polvo en suspensión será intenso durante la mañana en las islas orientales y, por la tarde, alcanzará también a las occidentales, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ya para este sábado la Aemet prevé calima en las islas orientales, probabilidad de lluvias dispersas en las vertientes este de las occidentales y intervalos nubosos, con cielos más cerrados en el norte. Las temperaturas experimentarán pocos cambios.

El domingo estará marcado por el ambiente turbio y cálido, según describe la agencia. En el este de las islas occidentales habrá nubes a primeras horas, que irán dando paso a cielos despejados. En el resto predominará el tiempo estable, aunque las islas orientales tendrán intervalos de nubes medias y altas. Podrán registrarse lluvias al este de La Palma, especialmente en medianías.

El lunes continuará la calima, con cielos poco nubosos o despejados y un aumento de la nubosidad al final del día en el noreste de La Palma. Las temperaturas seguirán subiendo en medianías de las islas occidentales y en el noreste de Tenerife, con pocos cambios en el resto. El viento soplará de componente este.

El martes el tiempo volverá a dar un giro. La llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica dejará en Canarias un aumento de la nubosidad por la tarde, con precipitaciones en los nortes. Las temperaturas experimentarán descensos generalizados, tanto de máximas como de mínimas, y se establecerá el alisio moderado.

Predicción hasta el final de semana:



Hoy y mañana: lluvias y nevadas persistentes en el extremo norte peninsular y Baleares; cota de nieve de 1000 m bajando a 500-600 m. En Canarias mañana se esperan lluvias, persistentes en las islas occidentales.



🧵(1/2) pic.twitter.com/YuZe9FVMtF — AEMET (@AEMET_Esp) November 20, 2025

Predicción por islas para este sábado

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a primeras horas en litorales norte y este, y presencia de nubes medias y altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Arrecife: 17º-24º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el este a primeras horas y de nubes altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Puerto del Rosario: 20º-24º

Gran Canaria

En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias ocasionales que serán más probables y frecuente en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima ligera por la tarde, especialmente en vertientes sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en medianías del sur y cumbres. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento del este moderado.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-23º

Tenerife

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, más frecuentes en medianías. En el sur y oeste, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento de componente este moderado con intervalos de fuerte a últimas horas.

Santa Cruz de Tenerife: 19º-23º

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste moderado, disminuyendo durante la mañana. A partir del mediodía girará a este-sudeste, especialmente en medianías y zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 20º-24º

La Palma

Predominio de cielos nubosos, especialmente en la vertiente este donde se prevén lluvias persistentes, especialmente en medianías, pudiéndose superar los 60 litros en 12 horas. Las lluvias en el oeste serán menos probables y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y medianías altas.

Santa Cruz de La Palma: 18º-23º

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Probabilidad de lluvias ocasionales, en especial en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Valverde: 14º-17º

Temas

Calor