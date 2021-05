Contra el calor, techos de blanco Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB busca soluciones urbanísticas ante las olas de calor Imagen de la capital grancanaria desde el nuevo mirador habilitado en Las Coloradas. / ARCADIO SUÁREZ CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria. Lunes, 24 mayo 2021, 00:06

Pintar los tejados de blanco y hacer más zonas verdes mitigaría los efectos de las olas de calor en las ciudades y reduciría hasta en 4,7ºC la temperatura diurna, según un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

El trabajo, que ha evaluado la efectividad de diferentes soluciones urbanas para reducir la temperatura en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), advierte que la frecuencia e intensidad de las olas de calor en las ciudades está aumentando debido al cambio climático, con un gran impacto negativo en la salud y la mortalidad.

La investigación, según avanzó la agencia de noticias Efe, demuestra que las actividades antropogénicas y los materiales de construcción favorecen la acumulación de calor en las ciudades, y que la radiación solar almacenada durante el día en el asfalto y los edificios se libera lentamente durante la noche, generando un importante estrés térmico.

El estudio, que publica la revista 'Urban Climate', demuestra que la aplicación combinada de pintar los tejados de blanco y poner más zonas verdes permitiría conseguir la mayor reducción de la temperatura durante las olas de calor.

Para hacer el estudio, los investigadores usaron un modelo meteorológico con once tipologías de zonas urbanas y simularon la ola de calor registrada en julio del 2015, cuando se alcanzaron temperaturas diurnas de entre 35º y 40º C, y temperaturas nocturnas superiores a los 25º C.

Liderado por la investigadora del ICTA-UAB Gara Villalba, el estudio simuló diferentes escenarios de mitigación a partir de soluciones como la creación de tejados fríos en las cubiertas de los edificios, o el incremento de las áreas verdes de acuerdo con los objetivos del Plan Director Urbanístico (PDU) del AMB.

Los tejados fríos se obtienen pintando de blanco las cubiertas para aumentar el albedo, es decir, el porcentaje de radiación que refleja la superficie, y que no es absorbida por el edificio.

Por su parte, el PDU prevé la creación de 6 parques urbanos y áreas verdes con 255,64 hectáreas en 2030, lo que supone incrementar la vegetación del 32,54% al 35,92%.

Los cuatro escenarios analizaban los efectos de aumentar el albedo hasta un 0,85% pintando de blanco los tejados, preferiblemente los planos y más accesibles; incrementar las zonas verdes con un riego diario de dos litros/m2; con un riego superior de 5 l/m2; y un último escenario combinando los techos frescos con la creación de zonas verdes con riego de 5 litros por metro cuadrado.

Los resultados muestran que el escenario que combina las dos estrategias es el que tiene mayor impacto, con una reducción media de la temperatura de 1,26ºC.

La reducción alcanza los 4,73ºC durante el día (a las 15 horas), y los 1,88ºC durante la noche (21 horas), un descenso térmico que también tiene efectos positivos en el consumo energético, con un 26% menos de gasto en aire acondicionado.

El primer escenario de tejados fríos permite reducir la temperatura media en 0,67ºC, pero es más efectivo durante el día, alcanzando una reducción máxima de 3,83ºC a las 15 horas, frente al descenso máximo de 1,63º C durante la noche.

Aumentar las zonas verdes reduce la temperatura en menor medida, aunque tiene mejores resultados en el escenario con mayor riego (descenso de 0,15º C de media para riego de 2 l/m2, frente a descenso de 0,61º C en el escenario con riego de 5 l/m2).

«Cuando se incrementa la irrigación, la reducción de temperatura diurna mejora notablemente gracias al efecto de enfriamiento causado por la evapotranspiración», ha detallado Joan Gilabert, primer autor del estudio.

«Combinar los beneficios de reducir la temperatura durante la noche con el aumento del verde urbano, con la reducción del calor diurno gracias al aumento del albedo y la irrigación, combate los efectos de la ola de calor durante 24 horas», ha señalado Sergi Ventura, coautor del estudio.