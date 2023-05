«La calle cuenta una realidad diferente a la que publicita este Cabildo»

–¿Cómo ve Gran Canaria?

–La veo como una de las islas con más potencial de crecimiento de todo el archipiélago. El problema es que durante más de ocho años hemos perdido constantemente oportunidades, de todos los tipos, sociales, empresariales. Y esa una de las principales razones por las que me presento a presidir Gran Canaria. Porque creo firmemente que con el liderazgo adecuado; el plan para Gran Canaria adecuado, que lo tenemos; el equipo adecuado, que lo tenemos, Gran Canaria va a ser la isla líder que es.

–¿Y cuál sería ese plan? ¿Qué le ofrece a la isla de Gran Canaria?

–Pues le ofrecemos sobre todo profesionalidad. He formado una lista de profesionales, de técnicos; no de profesionales de la política, sino gente con soluciones, con su empleo y con su visión de Gran Canaria y su aportación técnica. Y no llevamos quince días trabajando, nosotros llevamos trabajando cuatro años, tiempo en el que nos hemos visto con la ciudadanía, con sectores empresariales, sociales, con todos los agentes... y hemos culminado un trabajo que se llama El Plan de Gran Canaria, que pivota sobre nueve ejes, cuatro de ellos para mí fundamentales, determinantes para transformar Gran Canaria.

–¿Cuáles son esos cuatro ejes?

–Vivienda; formación y empleo; movilidad; y la política de cuidados, que es competencia exclusiva del Cabildo y que ha sido la gran asignatura pendiente de Gran Canaria.

–¿Y qué le ha contado la calle en esos cuatro años de trabajo?

–La calle me cuenta una realidad totalmente diferente a la que cuentan los dirigentes. A día de hoy tenemos más probabilidad de estar en paro si vivimos en Gran Canaria que si vivimos en otra isla. El 43% de los parados de todo el archipiélago vive aquí. Y si miramos a los jóvenes, casi el 50% vive en Gran Canaria. Estos datos no son casuales, son fruto de una mala política, de un abandono de determinadas cuestiones que son competencia del Cabildo. Tenemos un presidente acostumbrado a decir que no es competencia del Cabildo: la vivienda, no es competencia del Cabildo; formación y empleo, no es competencia del Cabildo; el Museo Néstor, es competencia de la capital; la Avenida Marítima... Yo lo que digo es que Gran Canaria necesita una Presidencia que diga que si pasa en mi isla, es mi competencia. Tenemos que liderar, tenemos que cambiar, y la única forma de cambiar los problemas de la gente, que son los que te cuentan, reales, es trabajar y liderando.

–¿Y qué hay de las grandes inversiones anunciadas en materia sociosanitaria, por ejemplo?

–Eso han sido grandes anuncios, pero no se han traducido en grandes trabajos o gestión. A Antonio Morales se le da mucho mejor imaginar Gran Canaria que hacer Gran Canaria. Y la realidad es que semana sí, semana también, tiene manifestaciones de familiares y profesionales del Pino, por ejemplo, residencia que depende del Cabildo, por la pésima situación en la que se encuentran esas camas. Y cuando nos vamos a los datos, la realidad es que de 1.500 camas que se proyectaron en ocho años, solo 144 están en funcionamiento. Plazas de centros de día, cero; 400 mayores viven en el Hospital Insular de Gran Canaria. Y esta es una realidad que no cuento yo, me la cuentan los familiares, los sanitarios, los técnicos. Hay una gran gestión de la publicidad de este Cabildo, pero una nefasta gestión de la vida de las personas que viven en Gran Canaria.

–Se quejan algunos alcaldes de que hay municipios de primera y de segunda.

–El Cabildo ha hecho el Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) y se ha dejado fuera a Mogán y a San Mateo por una mera circunstancia personal, de que tiene un problema con la alcaldesa y alcalde de esos municipios, sin darse cuenta de que el hace daño realmente a la ciudadanía de esos municipios. El presidente tiene que gobernar para toda la isla. Yo siempre he dicho que voy a ser la presidenta de todos y todas, de los 21 municipios. Porque la única manera de que Gran Canaria crezca es que esos 21 municipios crezcan. Estamos cansados de los cesarismos, de los caciquismos, de repartir el dinero como si fuera de uno mismo en lugar de pensar que cada acción que haces o dejas de hacer tiene impacto directo en la ciudadanía de Gran Canaria, y no tienen culpa de que el presidente se lleve bien o mal con determinado políticos.

–¿Y cree de verdad en que esta sea una ecoisla?

–El presidente habla mucho de eso, pero hace unos días hubo un vertido en el barranco de Azuaje; hemos sido multado reiteradamente por la Unión Europea por verter aguas no tratadas al mar; tenemos los barrancos llenos de basura, que nada más que llueve un poco y arrastra esa basura a nuestros mares. No podemos hablar de ecoisla con esta situación, pero tampoco podemos hablar de ecoisla sin empleo, sin oportunidades económicas. Tenemos un presidente que lleva 36 años ininterrumpidos gobernando y está muy alejado de la realidad de la gente que vive en Gran Canaria.

–¿Aboga por la jubilación política llegados a una edad?

–Sinceramente, creo que este presidente está agotado. Y no lo digo con maldad ni con acritud. Lo ha intentando, le felicito pro lo que ha hecho, por haber puesto en un momento dado ciertos debates sobre la mesa, pero la realidad es que no ha logrado transformar Gran Canaria. Que se aparte y dé paso a las nuevas generaciones.

–¿Qué espera después del 28M?

–Lo que espero es gobernar esta isla. Y gobernar con un proyecto para los ciudadanos, poniendo en el centro de las políticas a la ciudadanía, sin mirar si es competencia cabildicia o no, tenemos que prestar atención a las familias, que no pueden llegar a fin de mes, que compatibilizan trabajos... Tenemos que acabar con esto con proyectos, con medidas que tenemos dentro del Plan de Gran Canaria.

–¿Y con quién gobernaría?

–Siempre hemos sido un partido de aquí, de la tierra. Nos alejamos de los extremos, de los radicalismos, somos un partido centrado. Los extremos no nos representan, Vox y Podemos son extremos.