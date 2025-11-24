La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del próximo giro que llega en las próximas horas El polvo en suspensión continuará este lunes y remitirá el martes

El breve pero intenso episodio de calor y calima en Canarias llegará a su fin el lunes por la tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas comenzarán a bajar en el comienzo de la última semana de noviembre.

En cuanto al lunes, habrá intervalos nubosos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, especialmente en altas cumbres de Tenerife. Aviso amarillo por calima en las islas más orientales y, durante la primera mitad el día en Gran Canaria y Tenerife, con concentraciones altas de polvo en superficie. También podría afectar a las islas más occidentales. En general, las concentraciones serán menores a partir del final de la tarde.

Las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, siendo más significativo en las islas más occidentales donde podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en las islas más orientales y medianías y cumbres de las restantes, disminuyendo a flojo al final de la mañana.

El martes la calima irá remitiendo a lo largo del día, según la Aemet. Cielos poco nubosos que tienden a nuboso en el norte a últimas horas, e intervalos nubosos en zonas de interior en las islas montañosas durante las horas centrales, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve. Calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en las máximas.

El miércoles habrá en el norte de las islas montañosas, predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y dispersa, especialmente en las islas más orientales. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en descenso ligero a moderado, principalmente en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, que será de componente norte en cumbres.

El tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en superficie, especialmente durante la mañana y la tarde y tendiendo a disminuir al final.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, especialmente en vertientes norte y oeste. No se descarta que puedan alcanzarse localmente los 30 ºC en zonas de interior. Viento moderado de componente este, predominando el sudeste, que disminuirá a flojo a lo largo de la mañana. No se descarta alguna racha localmente muy fuerte en la vertiente oeste de madrugada.

Arrecife: 19º-27º

Fuerteventura

Poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en superficie, especialmente durante la mañana y la tarde y tendiendo a disminuir al final.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. No se descarta que puedan superarse localmente los 30 ºC en zonas de interior. Viento moderado de componente este, predominando el sudeste, que disminuirá a flojo a lo largo de la mañana. No se descarta alguna racha localmente muy fuerte en la vertiente oeste de madrugada.

Puerto del Rosario: 19º-27º

Gran Canaria

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará durante el resto del día, aunque con concentraciones algo menores, disminuyendo especialmente a partir del final de la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, principalmente en zonas de interior y norte. No se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste principalmente en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-25º

Tenerife

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, que será probable en altas cumbres. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará durante el resto del día, aunque con concentraciones algo menores, disminuyendo especialmente a partir del final de la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. No se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas norte. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.

Santa Cruz de Tenerife: 20º-26º

La Gomera

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente este, con predominio del sureste, en especial en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana.

San Sebastián de La Gomera: 22º-27º

La Palma

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en la vertiente este y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento entre flojo y moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y cumbres. Brisas al oeste.

Santa Cruz de La Palma: 19º-26º

El Hierro

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en las vertiente este y sur y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana.

Valverde: 17º-20º