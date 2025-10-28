Una cadena de borrascas llega a España en cuestión horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias El miércoles llegará al archipiélago el extremo de un frente que dejará lluvias a su paso

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 06:00

Esta semana se esperan lluvias frecuentes e intermitentes en buena parte del país. Las precipitaciones llegarán desde el oeste, por lo que serán más abundantes en las comunidades del oeste peninsular. En Canarias, el extremo de un frente alcanzará el archipiélago el miércoles, dejando lluvias a su paso, según informa el meteorólogo Mario Picazo en ElTiempo.es.

A lo largo de los próximos días predominarán los intervalos nubosos, con presencia de nubes altas durante la mañana. A partir del mediodía, se espera que aumente la nubosidad en el norte y el este, donde no se descarta alguna lluvia débil y puntual. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque podrían descender ligeramente en zonas de mayor altitud, sobre todo las mínimas, tal y como indica meteored.

El martes, el viento será en general flojo y variable, con predominio de brisas durante las primeras horas del día. Por la tarde tenderá a componente oeste y ganará intensidad, llegando a ser moderado. En zonas de cumbre, se esperan vientos de moderados a fuertes del oeste, con posibles rachas muy intensas.

Por su parte, el miércoles, el día en que se espera en Canarias la llegada de la borrasca, habrá posibilidad de lluvias débiles en la vertiente oeste y en zonas del interior del este y sur durante la tarde. Las temperaturas no variarán en las costas y podrían descender ligeramente en el interior. El viento soplará con menos intensidad que el día anterior.

Predicción semanal:



Hoy: chubascos en el suroeste peninsular, algunos de fuerte intensidad y acompañados de tormenta.



Martes por la tarde y miércoles: en la mitad oeste peninsular lluvias, en el centro y suroeste serán persistentes y con importantes acumulaciones.



🧵(1/3) pic.twitter.com/xKjORENX8m — AEMET (@AEMET_Esp) October 27, 2025

El tiempo por islas

Lanzarote

Predominio de nubosidad alta con intervalos de bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a suroeste y arreciará por la tarde.

Arrecife: 19º-29º

Fuerteventura

Predominio de nubosidad alta con intervalos de bajas a primeras y últimas horas, principalmente en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a suroeste y arreciará por la tarde.

Puerto del Rosario: 21º-27º

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas, tendiendo a partir del mediodía a intervalos de evolución al norte y este, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas, especialmente de las mínimas. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a componente oeste y arreciará a moderado por la tarde. En cumbres, viento de moderado a fuerte de componente oeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte.

Las Palmas de Gran Canaria: 21º-26º

Tenerife

Intervalos de nubes bajas y altas, con predominio de los cielos nubosos en el este y sur durante la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas, y con descensos que podrían ser moderados en zonas altas. Viento inicialmente flojo con predominio de la componente oeste, intensificándose a lo largo del día a moderado con algún intervalo fuerte en el sur. En cumbres centrales, viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes, con probabilidad de que puedan superar los 90 km/h.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-28º

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad alta. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en la vertiente este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento inicialmente flojo con predominio de la componente oeste, intensificándose a lo largo del día a moderado con algún intervalo fuerte en extremos norte y sur. En zonas altas no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

San Sebastián de La Gomera: 23º-27º

La Palma

Intervalos de nubes altas y bajas, y predominio de los cielos nubosos en la vertiente oeste con probabilidad de lluvias ocasionales y sin descartarlas en la vertiente este durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas, y ligeros descensos en zonas altas. Viento moderado de oeste, intensificándose a lo largo del día y con algún intervalo fuerte en el noreste y suroeste. En zonas altas será de moderado a fuerte, con probabilidad de alguna racha muy fuertes.

Santa Cruz de La Palma: 20º-26º

El Hierro

Intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad alta. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en la vertiente este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado de componente oeste, intensificándose a lo largo del día con algún intervalo fuerte en el extremo sur. En zonas altas no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Valverde: 19º-24º