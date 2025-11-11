Borrasca Claudia en Canarias: lluvias, inundaciones y última hora en directo

11:35

La Aemet actualiza sus avisos

La Aemet ha actualizado esta mañana sus avisos del miércoles para Canarias. Hasta hace unas horas, las únicas islas afectadas eran las de la provincia occidental. Aviso naranja en La Palma y el sur de Tenerife y por lluvias y vientos y aviso amarillo en El Hierro y La Gomera. Pero a partir de la última hora de la tarde, el norte de Gran Canaria también estará en aviso amarillo por fenómenos costeros.

Los avisos para el jueves se mantienen y afectan a todas las islas. La borrasca avanzará hacia el este y solo el norte de Gran Canaria se librará del aviso naranja por lluvias y tormentas. El norte estará en aviso amarillo, igual que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, que también sufrirán episodios de viento.