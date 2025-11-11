Borrasca Claudia en Canarias: lluvias, inundaciones y última hora en directo
La borrasca empezará a notarse a partir del miércoles en las islas occidentales (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro) y avanzará hacia el este | Aemet activa los avisos por lluvias muy intensas, crecidas de barrancos y riesgo de inundaciones
Rosario González y Darío Ojeda
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 11 de noviembre 2025, 11:41
11:53
Educación estudia una posible suspensión de las clases
La Dirección General de Seguridad y Emergencias y la Consejería de Educación de Canarias se reunirán este martes para concretar las medidas que deberán aplicar los centros educativos ante la llegada de la borrasca Claudia. Sobre la mesa, la posibilidad de suspender las clases en las zonas más afectadas por el temporal.
11:49
Nota informativa de la Aemet
La Aemet ha publicado una nueva nota informativa. Estos son los principales puntos en relación a Canarias:
Los frentes asociados a la borrasca Claudia afectarán a Canarias el miércoles y jueves, con lluvias muy fuertes y persistentes y vientos muy intensos.
Atención a las crecidas en barrancos y a la posible caída de ramas u objetos situados en lugares elevados. Precaución con el temporal marítimo.
Aquí puedes leer la nota completa .
11:35
La Aemet actualiza sus avisos
La Aemet ha actualizado esta mañana sus avisos del miércoles para Canarias. Hasta hace unas horas, las únicas islas afectadas eran las de la provincia occidental. Aviso naranja en La Palma y el sur de Tenerife y por lluvias y vientos y aviso amarillo en El Hierro y La Gomera. Pero a partir de la última hora de la tarde, el norte de Gran Canaria también estará en aviso amarillo por fenómenos costeros.
Los avisos para el jueves se mantienen y afectan a todas las islas. La borrasca avanzará hacia el este y solo el norte de Gran Canaria se librará del aviso naranja por lluvias y tormentas. El norte estará en aviso amarillo, igual que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, que también sufrirán episodios de viento.
11:05
Los distintos municipios se van preparando con la mirada puesta en el cielo. En Plazuela, Arrecife, varios operarios instalaban en la mañana de este martes sacos de arena en previsión de las intensas lluvias.
Foto: C7
10:53
La borrasca Claudia se acerca al archipiélago canario y, según el modelo europeo, podría desencadenar «uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias». El riesgo principal son las inundaciones súbitas, provocadas por precipitaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Meteored advierte de especial atención en los barrancos, donde la acumulación de agua en poco tiempo podría afectar al sur de Gran Canaria.
10:53
Claudia alcanzará Canarias el miércoles a través de las islas occidentales, siendo La Palma la más afectada, con alerta naranja por lluvias intensas y alerta amarilla por viento. En el sur de Tenerife también se ha activado la alerta naranja. El resto de las islas occidentales también se verán afectadas, aunque en menor medida, con aviso amarillo por lluvias y vientos «de componente este e intensos», características propias de borrascas de latitudes medias en época invernal, según explica a este periódico David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias.
10:39
Buenos días:
Canarias vive una jornada tranquila este martes, con previsión de intervalos nubosos y lluvias débiles, pero será el preludio de un empeoramiento a partir de mañana miércoles debido a la llegada de la borrasca Claudia, según advierte la Agencia Estatal de Metereología (Aemet). La previsión ha obligado a decretar el aviso naranja por lluvias en La Palma, mientras que el resto de islas occidentales también se verán afectadas, con aviso amarillo por lluvias y viento. La borrasca avanzará de oeste a este, y Gran Canaria vivirá lo peor de sus efectos en la madrugada del miércoles al jueves.
