Una médico de Primaria: «Estamos devorados. Nos insultan a diario«

«Estamos siendo devorados literalmente por la presión asistencial que está causando esta ola de coronavirus. No solamente estamos siendo devorados, estamos en una situación agónica. Ya nos falta las fuerza y los recursos y esto está llegando a una situación insostenible«, denunció la médico Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Atención Primaria en Canarias. La doctora apuntaba ayer en la Cadena Ser que este martes pasado una compañera de un centro de salud del norte »llegó a ver a 96 pacientes en una jornada laboral. Son unas cifras que no se pueden majenar, no se puede estar trabajando con esta presión«, añadió

Joyanes además apuntó que las agresiones verbales está a la orden del día. «A las puertas de cualquier centro de salud cuando se les dice a los usuarios que tiene que esperar, se escuchan insultos y descalificaciones». Hay gente que no logra entender que estamos atendiendo dentro de una consulta, aunque sea por teléfono. Nosotros no queremos estar trabajando con papeles sino con pacientes«, explica la portavoz de la citada asociación. Además la doctora hace hincapié en que no todo es covid y seguimos atendiendo a pacientes de otras patologías. No solo existe el coronavirus«.