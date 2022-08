Caso Mascarillas Asociación de la Sanidad Pública: Domínguez no es perjudicado es «perjudicador» tribunales La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias se ha personado en la querella porque «tiene motivos y razones de sobra», y persigue «sanciones ejemplares para los implicados»

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha asegurado este lunes que el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, no puede alegar bajo ningún concepto ser «perjudicado» del caso mascarillas, «muy al contrario, su papel es claramente de «perjudicador».

La asociación, en un comunicado, ha criticado que Conrado Domínguez, que era miembro del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, no ha sido cuestionado en absoluto por el Gobierno de Canarias, que al no denunciar el caso ante la justicia y ni siquiera cesarlo en sus funciones como consecuencia de asumir una mínima responsabilidad política, se puede afirmar tajantemente que no puede alegar bajo ningún concepto ser «perjudicado».

Según la asociación, «llueve sobre mojado en relación con otro caso», el del contrato de las ambulancias, sobre el que el Tribunal de Cuentas ha destapado una supuesta irregularidad y en el que Domínguez aparece también como presunto responsable.

«¡Como si fueran pocas las razones para su cese, como mínimo por generar pérdida de confianza!», exclama la asociación en la nota.

L a Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha recordado que se ha personado en la querella porque «tiene motivos y razones de sobra», todo ello sin perjuicio de las diligencias de prueba que la ADSPC, actuando como acusación popular, pueda proponer.

« Perseguimos sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, dada la trascendencia de ello para la sanidad pública y por tanto para la salud de la población«, ha agregado.