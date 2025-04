Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales analiza en esta entrevista lo ocurrido el lunes con el apagón de la península. Las causas y lo que hay que hacer para evitar nuevos ceros energéticos tanto en la península como en Canarias, donde la situación aún hubiera sido peor.

- ¿Que ocurrió el lunes en el sistema eléctrico peninsular?

- REE es el operador del sistema. Es quien decide qué equipo arranca y cuál se para y gestiona el sistema cada milisegundo. Su problema es que, pese a ser una empresa privada y, en apariencia, independiente, tiene un porcentaje de participación del Gobierno de un 20% y es este quien ejerce el control político de la compañía, que es muy fuerte. El Gobierno es quien establece su agenda y le dicta lo que tiene que hacer. En este caso, la orden es introducir renovables a manta y aunque REE a nivel técnico es excelente y conoce de sobra los inconvenientes de esta política y las vulneralidades del sistema cumple a rajatabla lo que su amo le ordena. REE sabe que el sistema está perdiendo firmeza porque al tiempo que introduce más renovables se están desmantelando centrales nucleares o plantas de gas, que son las que proporcionan la estabilidad al sistema eléctrico. En mi opinión, aquí lo que ha pasado es que han llevado el experimento de las renovables al límite. REE es extraordinariamente diestra integrando renovables en el sistema. Nadie en el mundo ha hecho lo que ha hecho esta empresa española. Solo diez minutos antes del apagón estábamos con un sistema eléctrico descarbonizado en un 90%, lo cual es un gran logro, y de este porcentaje, un 70% era solo eólica y fotovoltaica, esta última contribuyendo en un 55%. En ese momento tienes un sistema eléctrico apoyado en la peor de las tecnologías para dar robustez y firmeza al sistema, lo cual creó las condiciones adecuadas para lo que, a continuación, sucedió.

- Es decir, que ante cualquier incidencia hay un problema grave.

- Se producen incidencias todos los días en los sistemas eléctricos: cortocircuitos, interruptores que saltan, transformadores que se queman... Pero la función del operador del sistema es hacer que el sistema sea robusto y fiable y evitar que esos pequeños problemas lleguen a mayores. Es como en la casa de cada uno. A veces suceden cosas y salta la palanca pero ese incidente no deja el edificio sin luz y mucho menos el barrio o la ciudad. Es lo mismo. Aquí ha habido una serie de fallos en un sistema eléctrico que en el momento justo anterior al apagón disponía de escasa inercia, que se dice, y poco robusto porque en ese momento estaba soportado en más de un 50% por fotovoltaica.

- Imagino que además esa escasa inercia sea la que impide que el sistema se restablezca rápidamente y que vuelva la luz sobre la marcha, ¿es así?

- La fotovoltaica y la eólica desde luego que no pueden arrancar el sistema eléctrico. Para empezar, no puede arrancar porque ayer era de noche, por lo que no había fotovoltaica, y aunque hubiera habido viento la eólica no tiene capacidad de arrancar un sistema. Lo que hizo REE fue introducir la térmica, con los ciclos combinados de gas, que esa sí puede arrancar el sistema. A partir de aquí empezaron a integrar el resto de las renovables. Aquí lo importante es el contexto. Para mí, la causas técnicas que originaron el apagón tienen una escasa importancia en cuanto a que es irrelevante si hubo un cortocircuito, o si saltó un interruptor, o si se prendió fuego una línea interconectada con Francia o un transformador falló... Eso es anecdótico dado que ocurre todos los días. La cuestión es el excesivo peso de las renovables en el conjunto del sistema, que le hacen perder firmeza. Luego tanto el Gobierno como REE adornarán el relato y lo explicarán de forma ininteligible para que los ciudadanos no lo entiendan para ocultar esta situación que no es otra que la de un sistema eléctrico de potencia continental que se ha venido abajo porque han introducido más renovables de las que técnicamente caben. Eso en Canarias ya lo sabemos pero allí creían que no había límite. Y además sin apenas almacenamiento. En Canarias REE lo sabe y por eso no se pasa del 20% en promedio anual. Si se siguen introduciendo renovables en el sistema eléctrico de forma descontrolada se va a caer y en el caso de las islas no lo levantas tan rápido como se ha hecho en la península..

- Ya lo vimos en 2023 en La Gomera, que la luz tardó tres días en recuperarse.

- Y eso que en La Gomera había potencia. En Gran Canaria, por poner un ejemplo, no la hay. Para eso está el concurso exprés y las plantas de emergencia que dice el Gobierno de Canarias que estarán a finales de año 2025, lo cual no va a ocurrir, pero de esto ya daremos cuenta en el momento oportuno. Esas plantas permitirían, tras un posible apagón, restablecer el suministro en Canarias. Mientras esas plantas no estén instaladas el sistema no se levanta. No es que estés diez horas o un día sin luz, es que no lo levantas. Ahí la única solución serían los cortes rotativos que pasarían porque en Las Palmas de Gran Canaria haya luz de 8 a 16 horas y a partir de ahí se activara Telde o cualquier otra ciudad, zona o pueblo, por ejemplo..

-¿No arrancaría con las centrales de ciclo combinado actuales?

- Pero si las están desmantelando. Más del 50% está ya obsolescente y se siguen desmantelando grupos diésel. Esos grupos se sustituirán por los que se instalarán tras la resolución del concurso ordinario, el de concurrencia competitiva, pero eso no va a ocurrir hasta dentro de una década en el mejor de los casos.

- ¿Cómo se evita en la península que vuelva a ocurrir lo mismo? ¿Hay que mantener entonces nucleares y ciclos combinados, la convencional?

-- Si se apagan las nucleares no hay problema de estabilidad porque en la península hay sobrecapacidad de centrales térmicas y mucha potencia instalada. Lo que ocurre es que esa potencia está tan penalizada y es tan cara, para evitar que entre al sistema, que el promotor, que no está ganando dinero, las acaba desmantelando. La contradicción está en que si quitas las nucleares ahora del sistema, que está casi completamente descarbonizado - 90% justo antes del apagón-, y las sustituyes por gas, estás emitiendo CO2, con lo que es una contradicción. No digo yo que España deba iniciar un programa nuclear, porque tardaríamos no menos de dos o tres décadas en construir la primera central, lo que sugiero es, al menos, no cerrar lo que se tiene, que puede seguir funcionando otros 40 ó 50 años más.

- La nuclear da firmeza al sistema y además con bajo coste.

- La nuclear es como un martillo pilón, como un trabajador incansable que empieza el 1 de enero y el 31 de diciembre continúa igual. Su curva de potencia es plana, siempre aporta lo mismo, aunque cada cierto tiempo se para para el mantenimiento o recarga de combustible y después se arranca de nuevo. Es la onda base y constante del sistema y le proporciona gran parte de la inercia que necesita.

- Por lo que comenta, lo ocurrido en la península con el apagón nos debe ayudar en Canarias a poner límite a la entrada de renovables.

- Claro. Podemos crecer en almacenamiento pero las baterías tampoco van a ayudar a levantar el sistema. Las baterías servirán para absorber los excedentes de renovables, al igual que Salto de Chira. Hay otra cosa a tener en cuenta: en los últimos años la demanda eléctrica no crece sino que decrece. Aumentará a futuro con el coche eléctrico pero, ¿se imagina lo que habría pasado ayer en Madrid si todo fueran coches eléctricos, incluidas las ambulancias? ¿Y si los coches fuesen autónomos? Pues que con la pérdida de las comunicaciones habría habido cientos de accidentes de tráfico. Cuando se hagan estas afirmaciones maximalistas de todo coches eléctricos o todo autónomos, hay que pensarlo antes. Con todo esto, ¿llegaremos en Canarias a un sistema 100% renovables? Imposible y, además, exorbitantemente caro e innecesario. Hay que ir a un porcentaje de integración de las renovables razonable, fiable y seguro. En El Hierro, que es una isla pequeña, se han conseguido porcentajes interesantes de un 40-50%, pero ya está. REE lo sabe y por eso no deja que entren más renovables al sistema que ese 20% anual.

- Entonces en Canarias en su opinión ¿hemos llegado al límite de renovables?

- En Canarias lo sabemos desde hace tiempo. Aquí la demanda eléctrica es inferior a la que teníamos en 2005. Lo ocurrido ayer en la península con el apagón es la prueba del millón de que hemos llegado al límite de integración de renovables digerible por el sistema sin que haya riesgo. Cualquier experimento de integración de renovables que vaya más allá de lo de ayer es jugar con fuego.

- ¿Cómo es la situación en otros países del entorno como Alemania? ¿No tienen más penetración de renovables que nosotros?

- Los alemanes son muy buenos fabricando placas y aerogeneradores, y nos los han vendido todos, pero ellos ya se dieron cuenta de que no podían cumplir el sueño de las renovables. Cuando se despertaron, lo que empezaron a hacer es inaugurar centrales de carbón y ahora el carbón es verde.

-El apagón ha sido entonces un choque con la realidad.

- El apagón es lo que las personas con sentido común y que conocen las leyes de la física llevan anunciando desde hace años. Ha ocurrido lo que se anunciaba y lo que REE ya sabía pero el problema es que REE está a las órdenes del Gobierno y cumple sin rechistar el deseo del amo que, por cierto, es el que fija sus retribuciones. Su problema es que cada vez que ha sacado un informe de cobertura o vulnerabilidad del sistema, ya sea a nivel Canarias o Península, siempre se ve obligada a maquillarlo o a edulcorarlo si no le gusta al Gobierno. Ahora REE tiene un problema y es, sólo hasta cierto punto, injusto porque sus técnicos son los excelentes, pero sus directivos se han dejado llevar servilmente por las directrices del Gobierno. Ahora REE va a enfrentarse a una destrucción de su reputación como empresa y a una interminable cascada de reclamaciones.