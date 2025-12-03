Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
Pedro Sánchez, junto a Mohamed VI en una imagen de archivo. EFE

España, Marruecos y Canarias

Marruecos argumenta que su extensa costa continental merece un trato 'equitativo' frente a las 'limitadas' costas de Canarias

Antonio Morales

Antonio Morales

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:09

Comenta

La pasada semana, 'Atalayar', un medio cercano al gobierno de Marruecos, insistió en calentar el ambiente previo a la reunión de alto nivel (RAN) de ... España y Marruecos, a celebrar los días 4 y 5 de esta semana, adelantando algunos de los objetivos estratégicos que manejan los negociadores alauitas. Ignacio Cembrero, periodista y escritor experto en el Magreb lo ha desnudado todo en los últimos días. Según la narrativa oficial marroquí, ambos países componen hoy un tándem estable basado en una cooperación política al más alto nivel, intercambios comerciales récord -en torno a los 22.700 millones de euros anuales-, cooperación en inversiones, infraestructuras, energía, transporte y tecnología y, además, colaboración en seguridad, migración y lucha contra el terrorismo, áreas en las que Marruecos es considerado un socio clave. No cabe la menor duda de que Marruecos se ha consolidado como el primer socio comercial de España fuera de la UE y en el principal cliente y proveedor español en África. Para las empresas españolas, es un mercado cercano, competitivo y atractivo en costes; para Marruecos, España es puerta de entrada privilegiada a la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  5. 5 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  7. 7 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  8. 8 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  9. 9 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre
  10. 10 Spínola es el elegido: asume todas las áreas de Inmaculada Medina y se convierte en superconcejal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España, Marruecos y Canarias

España, Marruecos y Canarias