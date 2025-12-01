Ángel Víctor Torres, en Canarias7

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El acto tiene lugar a las 9.30 horas, en el salón de actos del periódico en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria | El ministro contestará a las preguntas del director, Francisco Suárez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:44

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contestará a las preguntas del director del periódico, Francisco Suárez Álamo. El acto, que comenzará a las 9.30 horas, en las instalaciones de CANARIAS7 en Las Palmas de Gran Canaria.

Al acto, que podrá ser seguido en streaming a través de la edición digital del periódico (www.canarias7.es), se acude presencialmente por invitación. Tendrá lugar en la sede de Informaciones Canarias SA, empresa editora de CANARIAS7, en el número 7 de la calle Profesor Lozano, en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento cuenta con el patrocinio de Astican.

