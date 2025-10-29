Operación Íncubo contra una presunta red de pederastas de Gran Canaria: «Actitudes totalmente depravadas»

La Policía Canaria investiga a 13 personas en el marco de la operación Íncubo, una presunta red de pederastas que habría captado a al menos 34 menores en Gran Canaria, muchas de ellas procedentes de hogares tutelados por el Gobierno de Canarias, y contra las que ejercieron brutalidad sexual.

La red, dirigida por Yino A., adoptó «actitudes totalmente depravadas» dentro de un caso que incluye prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas o sado, todo ello ejercido contra menores en situación de vulnerabilidad, según se extrae de los escalofriantes testimonios aportados a la Policía Canaria por casi 40 jóvenes conocedoras de esta trama.