Operación Íncubo contra una presunta red de pederastas de Gran Canaria: «Actitudes totalmente depravadas»
Operación Íncubo contra una presunta red de pederastas de Gran Canaria: «Actitudes totalmente depravadas»

34 menores fueron captadas presuntamente por una red con 13 investigados que dirigía Yino A. en la denominada operación Íncubo

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:47

La Policía Canaria investiga a 13 personas en el marco de la operación Íncubo, una presunta red de pederastas que habría captado a al menos 34 menores en Gran Canaria, muchas de ellas procedentes de hogares tutelados por el Gobierno de Canarias, y contra las que ejercieron brutalidad sexual.

La red, dirigida por Yino A., adoptó «actitudes totalmente depravadas» dentro de un caso que incluye prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas o sado, todo ello ejercido contra menores en situación de vulnerabilidad, según se extrae de los escalofriantes testimonios aportados a la Policía Canaria por casi 40 jóvenes conocedoras de esta trama.

