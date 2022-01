Alumnos de Ciencias Jurídicas salen al paso de las medidas contra la covid en la ULPGC

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han salido al paso del último comunicado publicado por el Rector. Lluis Serra Majem, acerca de las «nuevas medidas» ante el número de contagios tan alto que está habiendo durante las últimas semanas, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.

Los alumnos mantienen que el rector prometió en septiembre de 2021 medidas que nunca se llevaron a cabo y ponen como ejemplo el compromiso de que en nivel 3 y 4 de alerta en cada centro se entregarían dos mascarillas FFP 2 cada semana por estudiante. «Nunca nos dieron mascarillas porque el rectorado nunca las puso a disposición de los alumnos y los centros no tenían presupuesto suficiente para ofrecernos lo prometido», mantiene el comunicado que han hecho público.

Asimismo,agrega la nota, «en nuestras aulas no se observó nunca la limpieza del mobiliario utilizado por los alumnos en los cambios de clase, como sí se hacía con la silla, mesa y pizarra utilizados por los docentes».

Denuncian también la presencia en las aulas de profesores sin mascarillas «a los que hubo que llamarles la atención» y el caso de alumnos yendo a buscar sillas a otras clases porque no había suficiente en la suya y no cabían en la misma. «Todo esto sin distancia de seguridad suficiente», subrayan en la nota.

Asimismo critican un tweet publicado por el rector afrmando que no hubo ningún brote e la ULPGC en casi dos años, acompañado de una gráfica de una estadística del año 2020, al considerar que no hubo contagios en las aulas porque desde febrero de 2020 hasta septiembre de 2021 la docencia y exámenes fueron online. Sobre el posterior tweet que mantenía no hubo ningún brote ni contagio en la ULPGC en todos los meses de presencialidad, el alumnado de Ciencias Jurídicas ofrecen capturas y conversaciones de profesores admitiendo qué, debido al número de contagiados en las aulas, algunas prácticas debían ser aplazadas.

«Nunca fuimos informados oficialmente por el centro acerca de estos brotes» lamentan los representantes de los alumnos, quienes recuerdan que la última semana de diciembre se suspendieron las clases presenciales, «ya que eran tantos los contagiados en las aulas que corrían el riesgo de un brote masivo».

Por último, denuncian que ante la oleada de manifestaciones en redes sociales, con más de 50 respuestas en menos de una hora en los tweets publicados por el rector, Lluís Serra «procedió a bloquear las cuentas de los alumnos que nos estábamos quejando de la información que estaba publicando al no ser esta verídica». Según sostienen, «bloqueó a las personas que publicaban datos reales de los contagios en las aulas».

Sobre el comunicado del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas publicado este sábado dejando que los docentes que imparten las asignaturas sean los que decidan en qué modalidad deberá realizarse el examen, subrayan que se trata de una medida «ilógica» porque las medidas propuestas por el rector «ni se cumplen ni son viables en un centro con tantísimos estudiantes».