Imagen de archivo de los paneles de vuelo en el Aeropuerto de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

El Aeropuerto de Gran Canaria sufre retrasos este lunes por obras en la pista

La previsión apunta a demoras de moderadas a altas durante toda la jornada

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:25

El Aeropuerto de Gran Canaria afronta este lunes un día de retrasos en sus vuelos al verse obligado a operar con una sola pista debido a obras de mejora en sus instalaciones.

Según la cuenta oficial de los controladores aéreos en X, esta reducción operativa afectará al flujo normal de llegadas y salidas desde primera hora, generando demoras en el tráfico aéreo de moderadas a altas durante todo el día.

