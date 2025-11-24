El Aeropuerto de Gran Canaria sufre retrasos este lunes por obras en la pista
La previsión apunta a demoras de moderadas a altas durante toda la jornada
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:25
El Aeropuerto de Gran Canaria afronta este lunes un día de retrasos en sus vuelos al verse obligado a operar con una sola pista debido a obras de mejora en sus instalaciones.
Según la cuenta oficial de los controladores aéreos en X, esta reducción operativa afectará al flujo normal de llegadas y salidas desde primera hora, generando demoras en el tráfico aéreo de moderadas a altas durante todo el día.
En el día de hoy, el aeropuerto de #GranCanaria operará con una sola pista por obras 🚧.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 24, 2025
Se esperan demoras de moderadas a altas durante todo el día. #SafetyFirst pic.twitter.com/NStmFbvMeD