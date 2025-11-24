El Aeropuerto de Gran Canaria sufre retrasos este lunes por obras en la pista La previsión apunta a demoras de moderadas a altas durante toda la jornada

Imagen de archivo de los paneles de vuelo en el Aeropuerto de Gran Canaria.

El Aeropuerto de Gran Canaria afronta este lunes un día de retrasos en sus vuelos al verse obligado a operar con una sola pista debido a obras de mejora en sus instalaciones.

Según la cuenta oficial de los controladores aéreos en X, esta reducción operativa afectará al flujo normal de llegadas y salidas desde primera hora, generando demoras en el tráfico aéreo de moderadas a altas durante todo el día.

En el día de hoy, el aeropuerto de #GranCanaria operará con una sola pista por obras 🚧.

Se esperan demoras de moderadas a altas durante todo el día. #SafetyFirst pic.twitter.com/NStmFbvMeD — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 24, 2025

