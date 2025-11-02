La Aemet sube los termómetros en Canarias y advierte: subirá de los 30 grados Cielos poco nubosos o despejados para la jornada del domingo y un aumento del calor, posiblemente notable, en las islas occidentales

Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable en las islas occidentales, para el inicio de semana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:00

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos poco nubosos o despejados este domingo en Canarias con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable en las islas occidentales.

Cabe la posibilidad de que se puedan alcanzar 30 ºC en el sur de Fuerteventura, amplias zonas de Gran Canaria, La Gomera, y zonas bajas de Tenerife, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre de Gran Canaria. Respecto al viento, se prevé que sea del nordeste moderado en costas y flojo de dirección variable en zonas de interior.

De cara al lunes, se espera un inicio de semana con calor, con pocos cambios térmicos o ligero descenso de las temperaturas y poco nuboso o despejado en cuanto a nubosidad baja.

Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur de Fuerteventura, amplias zonas de Gran Canaria, La Gomera, y zonas bajas y medianías de Tenerife, La Palma y El Hierro e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre de Gran Canaria. Viento moderado, del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales.

El martes el cielo estará poco nuboso o despejado en cuanto a nubosidad baja, con presencia de algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste en las islas orientales y variable en las islas occidentales con predominio de las brisas.

A lo largo de la semana del 3 al 9 de noviembre es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias, especialmente en el oeste y norte peninsular. Temperaturas superiores a las habituales.



Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/lSiT9VyTnD — AEMET (@AEMET_Esp) October 31, 2025

El tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso o despejado salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado.

Arrecife: 20º-27º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur. Viento del nordeste moderado.

Puerto del Rosario: 20º-25º

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-27º

Tenerife

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En zonas altas, viento del suroeste moderado a primeras horas, amainando por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-29º

La Gomera

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso localmente notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas. Viento del nordeste moderado en costas, y flojo de dirección variable en zonas de interior.

San Sebastián de la Gomera: 24º-29º

La Palma

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable en las máximas. Viento del este moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En cumbres, viento moderado del suroeste amainando por la tarde.

Santa Cruz de la Palma: 22º-31º

El Hierro

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso localmente notable. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.

Valverde: 21º-28º