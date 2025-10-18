Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primero Canarias celebra su congreso constituyente, en directo
Imagen de la previsión del tiempo. Aemet

La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas

Se registrarán lluvias débiles ocasionales que podrán ser moderadas y en forma de chubascos por la tarde

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos nubosos en Canarias para este sábado. Se registrarán lluvias débiles ocasionales que podrán ser moderadas y en forma de chubascos por la tarde en las islas occidentales.

En el mar habrá noroeste 2 o 3, ocasionalmente 4 en el suroeste, y variable 1 o 2 en el sureste, rolando principalmente a norte o noreste durante la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

En la predicción del domingo, se alerta de intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y por la tarde en las islas de mayor relieve. En el interior y sur de las islas montañosas, se contempla una probabilidad de precipitaciones ocasionales, débiles a moderadas, durante la tarde. Sin descartar en vertientes norte a primeras horas, en general débiles.

De cara al lunes, la previsión en las islas de mayor relieve avisan de intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el interior durante las horas centrales y en el norte a primeras y últimas horas. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso en zonas altas de las islas occidentales y con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado del nordeste.

La predicción por islas para este sábado:

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el interior durante la tarde y al norte al final. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 19 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras horas y por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 25 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto a partir de mediodía. Probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales, en zonas de interior por la tarde, sin descartarlas en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente este. Brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas en zonas de interior por la tarde, pudiendo ser localmente en forma de chubasco. También podrán registrarse en el norte durante la primera mitad del día, pero de carácter ocasional. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo variable con brisas en costas. En cumbres centrales, flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27 grados.

La Gomera

Predominio de cielos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas en zonas de interior por la tarde, pudiendo ser localmente en forma de chubasco. También podrán registrarse en el norte durante la primera mitad del día, pero de carácter ocasional. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo variable con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 26 grados.

La Palma

Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas, especialmente en zonas de interior y al sur, donde pueden ser localmente en forma de chubasco, siendo más probables durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 22 y 26 grados.

El Hierro

Predominio de cielos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas en zonas de interior por la tarde, pudiendo ser localmente en forma de chubasco. También podrán registrarse en el norte durante la primera mitad del día, pero de carácter ocasional. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 20 y 24 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  3. 3 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  6. 6 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  7. 7 El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias
  8. 8 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  10. 10 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas

La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas