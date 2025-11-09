La Aemet señala el día en quese abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso

Imagen de la predicción de precipitaciones para este martes en Canarias y en la península.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Se esperan lluvias en Canarias esta próxima semana. La Aemet apunta al miércoles como el día en el que puede llover con más persistencia. Sin embargo, este domingo puede caer alguna gota en el norte de las islas montañosas, en general de forma débil, amainando por la noche.

En el resto de zonas, intervalos nubosos, pasando por la tarde a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, y a nuboso en la vertiente sur de las islas montañosas, con alguna lluvia ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

El lunes se espera que en Lanzarote y Fuerteventura haya intervalos nubosos tendiendo por la tarde a poco nuboso. Nuboso en el norte de las islas montañosas, abriendo claros durante las horas centrales, con probables lluvias débiles amainando por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Para el martes se mantendrán los intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con apertura de amplios claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas máximas con pocos cambios, y mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste, amainando a mediodía.

Y ya el miércoles inicialmente nuboso en La Palma y poco nuboso en el resto, desplazándose la nubosidad hacia el resto de islas, durante la mañana a las islas occidentales y por la tarde a las orientales. La nubosidad irá acompañada de lluvias moderadas localmente persistentes. Temperaturas máximas con pocos cambios en zonas de interior y en ligero ascenso en costas, y mínimas con pocos cambios. Viento del suroeste, flojo de madrugada y moderado el resto del día, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre continuaremos bajo la influencia de borrascas atlánticas, que acabarán dejando lluvia en la mayor parte del territorio. Las temperaturas serán altas para la época.



Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/HSA9vDtO02 — AEMET (@AEMET_Esp) November 7, 2025

Predicción por islas este domingo

Lanzarote

Predominio de cielos nubosos en la vertiente noroeste y sin descartar lluvia débil, intervalos nubosos en el resto de zonas que podrán aumentar a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Arrecife: 19º-25º

Fuerteventura

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso durante las horas centrales, especialmente en las vertientes norte y oeste y sin descartar lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el extremo sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 19º-25º

Gran Canaria

Nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones en general débiles. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-24º

Tenerife

Nuboso en el norte con probable lluvia débil, más probable durante la tarde y la noche y en el extremo noreste. En el resto, intervalos nubosos, que aumentará a nuboso en zonas de interior al sur y oeste durante la tarde, cuando no se descarta lluvia débil. Poco nuboso en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-25º

La Gomera

Cielos nubosos en el norte acompañados de probables precipitaciones débiles, especialmente durante la tarde y la noche. En el resto de zonas, intervalos ocasionales, aumentando durante la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 22º-26º

La Palma

Nuboso en el norte y este, sin descartar precipitación débil durante el día que aumentará a probable durante la tarde y la noche. Temperaturas con pocos cambios, o con ligeros ascensos de las mínimas. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20º-23º

El Hierro

Cielos nubosos en el norte sin descartar precipitaciones débiles, más probables durante la tarde y la noche. En el resto de zonas intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.

Valverde: 16º19º