La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias Según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de lluvia disminuirá con respecto al invierno pasado, siendo un 50%-70% más cálido

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:00

Temperaturas altas que podrían alcanzar los 30 ºC en puntos del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y este de La Palma, y en amplias zonas de la vertiente sur de Tenerife, y sur, oeste y cumbres de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Los próximos meses, la probabilidad de lluvia en el archipiélago canario será baja.

Despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con ligeros ascensos en las islas montañosas, que podrá ser moderados e incluso notables en el interior de La Palma. Temperaturas máximas con pocos cambios.

Viento de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales, rolando a sureste al final del día.

En el mar habrá componente este o noreste fuerza 3 a 5. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En las costas oeste y noreste, variable 1 a 3 y rizada.

☔️ Sin tendencia clara en cuanto a lluvias en la mayor parte de España.



Ligera mayor probabilidad de trimestre más lluvioso de lo normal en el área mediterránea peninsular y Baleares. En el extremo suroccidental, ligera mayor probabilidad de que sea más seco de lo normal.

Previsión para este lunes por islas:

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Arrecife 19 - 28

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso. Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Puerto del Rosario 19 - 27

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado de nubosidad baja, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbres. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 - 30

Tenerife

Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 ºC en medianías y zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En cumbres, viento entre flojo y moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 32

La Gomera

Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas. Viento del este entre flojo y moderado en costas de la vertiente sur; flojo de dirección variable en el resto de zonas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

San Sebastián de la Gomera 24 - 30

La Palma

Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas en ligero ascenso, siendo moderado el ascenso de las mínimas en zonas del interior. Pudiéndose alcanzar los 30 ºC en medianías y zonas bajas. Viento del este moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas durante la primera mitad del día, y flojo de dirección variable en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de la Palma 23 - 32

El Hierro

Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen los 30 ºC en zonas bajas y medianías, especialmente de la vertiente suroeste. Viento del nordeste moderado en costas, girando a este durante el día, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio durante la primera mitad del día; flojo de dirección variable en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Valverde 21 - 31