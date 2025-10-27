La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes» Las cumbres de las islas occidentales registrarán rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y un descenso notable de las temperaturas

Las rachas de hasta 90 kilómetros por hora en las cumbres de las islas occidentales han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a lanzar una advertencia por vientos muy fuertes en Canarias. El archipiélago afrontará un episodio marcado por el aire intenso y un descenso de las temperaturas, especialmente acusado en las medianías y zonas altas.

Antes de la llegada del viento, este lunes estará marcado por la presencia de nubes medias y altas, que podrían dejar alguna llovizna ocasional en distintos puntos del archipiélago. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas de hasta 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas rondarán los 22 grados en ambas capitales.

Será el martes cuando el viento del oeste soplará con más fuerza en la provincia occidental, mientras que en la oriental tenderá a rolar del este al oeste a lo largo del día. Las temperaturas bajarán en todo el archipiélago, un descenso más notable en las cumbres, donde también se registrarán las mayores rachas.

El miércoles persistirá la inestabilidad, con intervalos nubosos y lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en las vertientes norte y oeste de las islas. El viento se mantendrá del oeste, girando a noroeste y soplando con intervalos de fuerte intensidad en zonas altas durante la primera mitad del día. En las cumbres centrales de Tenerife, las rachas volverán a ser muy fuertes al inicio de la jornada, aunque tenderán a amainar conforme avance la tarde.

☔️ La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a lluvias a partir del martes 28, que serán abundantes en el oeste peninsular.



🌡️Será una situación de vientos ábregos, humedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general. pic.twitter.com/PrwqnkVBFh — AEMET (@AEMET_Esp) October 26, 2025

Predicción por islas para este lunes

Lanzarote

Arrecife: 20º-27º

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Puerto del Rosario: 20º-26º

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, e intervalos de evolución en el interior y este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en ligero ascenso en medianías y zonas altas donde podría ser localmente moderado, especialmente el de las mínimas. Viento flojo variable, predominando la componente este. Brisas en costas. En cumbres, viento flojo de componente oeste, que aumentará a moderado por la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-26º

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el este y sur por nubosidad de evolución durante la tarde, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste con probabilidad de rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-27º

La Gomera

Intervalos nubosos, sin descartar cielos nubosos por nubosidad de evolución durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres a partir de la tarde. Brisas en la costa este.

San Sebastián de La Gomera: 23º-28º

La Palma

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos al oeste donde no se descarta alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del suroeste. Brisas en la costa este. En altas cumbres soplará del oeste moderado con intervalos de fuerte.

Santa Cruz de La Palma: 22º-27º

El Hierro

Intervalos nubosos, sin descartar cielos nubosos por nubosidad de evolución durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres a partir del mediodía. Brisas en costa este.

Valverde: 19º-25º