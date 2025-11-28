La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias El archipiélago combinará nubosidad en el norte con intervalos despejados en el resto de zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este viernes en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lloviznas ocasionales, más probables en las islas occidentales y menos en las centrales. En el resto del archipiélago, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados.

Además, se prevé la vuelta de la calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria su aparición es poco probable. Según la previsión, en las islas orientales este episodio continuará durante el fin de semana, aunque con menor intensidad que el registrado hace una semana.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas tenderán a permanecer estables. El viento soplará del nordeste de forma moderada, intensificándose por la tarde y la noche en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Poco nuboso o despejado. Probable calima ligera en altura. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado. Probable calima ligera, principalmente en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Gran Canaria

Nuboso en el norte sin descartar lloviznas ocasionales, principalmente en medianías y a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde y noche.

Tenerife

Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde con alguna precipitación débil. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste por la tarde y noche.

La Gomera

En el norte, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

La Palma

Nuboso en el norte y este con probables lloviznas ocasionales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste por la tarde y noche.

El Hierro

En el nordeste, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche.

