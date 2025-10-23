La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales del día en el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos en el interior durante las horas centrales y la tarde.

No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.

En el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con apertura de algún claro durante las horas centrales del día y, en el resto de zonas, poco nuboso en general con algún intervalo en el interior durante la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del norte o noreste de fuerza de 3 a 5, salvo en las aguas costeras de El Hierro que soplará del oeste o noroeste, de fuerza 3 a 5; marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

De cara al viernes, en el norte de las islas continuan los intervalos nubosos en general, más compactos durante la madrugada y con apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso en general en el resto de zonas, salvo intervalos nubosos en zonas de interior de las vertientes sur de las islas montañosas por la tarde.

No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada. Temperaturas sin apenas cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura. Viento flojo con predominio de la componente norte.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

Esta es la predicción por islas para este jueves:

Lanzarote

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste tendiendo a flojo y girando a norte tras el amanecer.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente oeste. Viento moderado del noreste tendiendo a flojo y girando a norte tras el amanecer.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21 y 26 grados.

Gran Canaria

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos ocasionales en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, girando a norte tras el amanecer.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte, más compactos en el nordeste y con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso en zonas de interior de la vertiente sur tras el mediodía. Despejado en cumbres centrales. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo, en general, algo más intenso en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27 grados.

La Gomera

Poco nuboso en general, salvo intervalos en el norte a primeras y últimas horas, y durante las hora centrales en zonas de interior. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 23 y 27 grados.

La Palma

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas del día, y en zonas de interior durante la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del noreste a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste, algo más intenso en los extremos sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 20 y 26 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte a primeras y últimas horas, y durante la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 17 y 21 grados.