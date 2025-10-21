La Aemet decreta más calor de lo normal y Canarias enciende los avisos por riesgo alto de radiación ultravioleta Riesgo alto por radiación ultravioleta en todos los municipios de Canarias hasta el próximo viernes 24

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 06:00

Las temperaturas estarán por encima de lo habitual en esta época hasta el jueves, cuando empezarán a bajar, según la Aemet, que pronostica intervalos nubosos para este martes en Canarias y no descarta lluvia débil y ocasional en el norte de las islas montañosas y con baja probabilidad en el sur de esas islas durante la tarde.

A lo largo de la semana, esos episodios nubosos irán desapareciendo y dejarán lugar a amplios claros durante las horas centrales el miércoles y el jueves.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha anunciado el riesgo alto por radiación ultravioleta en todos los municipios de Canarias hasta el próximo viernes 24.

Ante esa situación, las recomendaciones de protección son usar gorra, sombre o ropa adaptada; gafas de sol; crema fotoprotectora; usar las zonas de sombra; y no exponer a los menores de un año.

➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



Predicción por islas para este martes:

Lanzarote

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 y 26.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y durante las primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 y 25.

Gran Canaria

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, intervalos nubosos el resto del día. El resto, poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos en zonas de interior al sur durante la tarde cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26.

Tenerife

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste donde no se descarta lluvia débil. Por la tarde en zonas de interior al sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil durante la tarde. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 y 26.

La Gomera

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas cuando no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 y 26.

La Palma

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvia débil especialmente a primeras y últimas horas. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales, con probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 y 26.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas con baja probabilidad de lluvia débil. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 y 21.