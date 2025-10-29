La Aemet confirma que Canarias se libra del tren de borrascas y los modelos ya apuntan a una subida de temperaturas Rachas muy fuertes del oeste en las cumbres de Tenerife marcan la jornada del miércoles

Canarias se mantendrá al margen del tren de borrascas que afectará a buena parte de la Península Ibérica en los próximos días. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé para el archipiélago una situación más estable, con algunas lluvias débiles y un ligero descenso de las temperaturas en zonas de interior, aunque los modelos ya apuntan a un repunte térmico a comienzos de noviembre.

Según informa la Aemet, este miércoles se esperan intervalos de nubes altas y bajas, con posibilidad de lluvias débiles en las islas de mayor relieve, sobre todo en las vertientes norte y oeste. Durante la tarde, las precipitaciones podrían darse de forma aislada también en las vertientes este. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en las costas y en ligero descenso en el interior, mientras que el viento soplará flojo a moderado del oeste, girando a norte por la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife no se descartan rachas muy fuertes del oeste durante la madrugada, que tenderán a amainar con el paso de las horas.

El jueves, la Aemet prevé intervalos nubosos en el norte, que aumentarán a nuboso por la tarde en zonas de interior, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas. El viento será flojo del norte, con predominio de las brisas, y las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso.

De cara al viernes, se espera un tiempo poco nuboso en general, aunque las nubes aumentarán por la tarde en las vertientes oeste e interiores, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. El viento será flojo de dirección variable, con predominio de las brisas, y en las cumbres, moderado del suroeste.

En cuanto a las temperaturas que se esperan para este mes de noviembre, según las previsiones de Meteored, es habitual en Canarias superar los 22 a 24 grados en las horas centrales del día. Los últimos modelos apuntan a que, entre el 1 y el 9 de noviembre, los valores podrían situarse entre 1 y 3 grados por encima de la media habitual en casi toda España, lo que mantendría un ambiente templado y estable en el archipiélago, aunque con anomalías térmicas más moderadas que en otras regiones.

Predicción por islas para este miércoles

Lanzarote

Intervalos de nubes altas y bajas, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con ligeros ascensos de las mínimas y ligeros descensos de las máximas. Viento entre flojo y moderado del oeste girando a noroeste durante la noche.

Arrecife: 19º-29º

Fuerteventura

Intervalos de nubes altas y bajas, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con ligeros ascensos de las mínimas y ligeros descensos de las máximas. Viento entre flojo y moderado del oeste girando a noroeste durante la noche.

Puerto del Rosario: 21º-26º

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas, tendiendo a partir del mediodía a intervalos de evolución al norte y este, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas, especialmente de las mínimas. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a componente oeste y arreciará a moderado por la tarde. En cumbres, viento de moderado a fuerte de componente oeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte.

Las Palmas de Gran Canaria: 21º-26º

Tenerife

Intervalos de nubes altas y bajas, sin descartar lluvias débiles en el norte, y en zonas de interior de las vertientes este y sur durante la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del oeste girando a noroeste por la tarde, con algún intervalo de fuerte en la vertiente oeste. En cumbres centrales, probables rachas muy fuertes del oeste durante la madrugada, que amainarán durante el día.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-27º

La Gomera

Intervalos de nubes altas y bajas, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes oeste y norte, donde no se descartan lluvias, en general débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del oeste girando a norte por la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 23º-26º

La Palma

Intervalos de nubes altas y bajas, con predominio de cielos nubosos en el oeste, con probables lluvias, en general débiles, en las vertientes oeste y norte, y durante la tarde en la vertiente este. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del oeste girando a norte por la tarde. En cumbres, moderado del noroeste con algún intervalo fuerte.

Santa Cruz de La Palma: 20º-25º

El Hierro

Intervalos de nubes altas y bajas, con predominio de los cielos nubosos en la vertiente norte donde no se descartan lluvias, en general débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

Valverde: 17º-21º