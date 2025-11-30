La Aemet avisa de posibles chubascos este domingo en Canarias Posible ligera calima en las islas afectando a niveles altos de la provincia oriental y remitiendo durante la segunda mitad del día

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:00

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima tenderá a remitir este domingo en los cielos de Canarias, donde aparecerán intervalos nubosos que podrían dejar lluvias, aunque débiles, en distintos puntos del archipiélago, en una jornada en que las temperaturas podrían bajar ligeramente.

En las aguas de Canarias se esperan vientos variables con predominio del nordeste y fuerza 4 a 5, fuerte marejada y mar de fondo de norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve por la tarde, donde son probables lluvias en general débiles a últimas horas. No se descartan las precipitaciones en medianías del norte a primeras horas, aunque de carácter débil y ocasional. Calima ligera afectando a niveles altos de la provincia oriental y remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en el suroeste de las islas montañosas.

La máxima se situará en 23 grados, tanto en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 19, como en Santa Cruz de Tenerife, donde bajará hasta 18, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia que el viento podrá soplar con rachas fuertes en varias islas.

Predicción para el resto de la semana:



Esta tarde y mañana: rachas de viento fuertes o muy fuertes en el extremo este peninsular y Baleares; temporal marítimo importante en zonas del Mediterráneo (litoral catalán, balear y norte valenciano).



La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sur. No se descartan lluvia débiles dispersas a últimas horas. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la mitad sur. Viento de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Arrecife 18 - 22

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos en la mitad sur. Viento de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Puerto del Rosario 18 - 22

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles a primeras y últimas horas, y de poco nubosos en el sur. Calima ligera en medianías y cumbres, más significativa en las orientadas al sur y remitiendo a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante las horas centrales y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial a últimas horas. Calima ligera en medianías orientadas al sur, remitiendo durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 - 23

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

San Sebastián de La Gomera 19 - 24

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, siendo ocasionalmente fuerte también en la zona de El Paso, y con brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de La Palma 19 - 22

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Valverde 14 - 17