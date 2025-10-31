La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana Las temperaturas subirán de forma notable en las medianías del sur y en zonas de interior de Fuerteventura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el domingo será el día más cálido del fin de semana en Canarias, cuando los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en las medianías del sur de las islas centrales y en zonas de interior de Fuerteventura. El ascenso térmico marcará el punto álgido de un fin de semana de tiempo estable y cielos mayormente despejados en el Archipiélago.

Según la previsión de la Aemet, el viernes comenzará con cielos poco nubosos en las islas orientales, aunque con algunos intervalos de nubes bajas al amanecer en el este de Lanzarote y Fuerteventura, y con tendencia a nuboso durante la tarde en zonas de interior de Gran Canaria. En las occidentales, se esperan intervalos nubosos que aumentarán al final del día, con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas en las islas de mayor relieve. Las temperaturas apenas variarán, con mínimas ligeramente más frescas, y el viento será flojo, predominando las brisas. En las cumbres de Tenerife, soplará fuerte del suroeste con rachas muy fuertes a partir del mediodía.

El sábado se presenta con cielos despejados o poco nubosos en la mayoría del Archipiélago, salvo algunos intervalos en zonas bajas del occidente. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, un ascenso que será más marcado en las zonas de interior de Tenerife y de la provincia oriental, y notable en las cumbres de las islas centrales. El viento será flojo de componente sur, girando a este y noreste a lo largo del día, mientras que en cumbres de Tenerife seguirán las rachas fuertes del suroeste.

El domingo, la estabilidad atmosférica persistirá con cielos despejados salvo algunos intervalos de nubes medias y altas. Será el día más cálido del episodio, con un ascenso de temperaturas generalizado, especialmente en cumbres y medianías, donde no se descarta superar los 30 ºC, según la Aemet. El viento soplará moderado de componente este en zonas bajas y variable en medianías.

De cara al lunes, se espera un inicio de semana más templado, con pocos cambios térmicos o ligero descenso de las temperaturas y nubosidad alta sobre las islas montañosas por la tarde. El viento será moderado del noreste en la provincia oriental y de componente este en la occidental.

Predicción para el resto de la semana:



Esta tarde y noche: lluvias en Galicia.



Viernes y sábado: lluvias persistentes en el noroeste peninsular con acumulaciones importantes.



Domingo: algún chubasco ocasional en el interior peninsular.



🌡️Temperaturas habituales de esta época. pic.twitter.com/CSjR0prMT5 — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2025

Predicción por islas para este viernes

Lanzarote

Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas en general, así como intervalos de bajas en la vertiente este y sureste de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este modulado por el régimen de brisas.

Arrecife: 19º-25º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas en general, así como intervalos de bajas en la vertiente este de madrugada. Viento flojo de componente este modulado por el régimen de brisas.

Puerto del Rosario: 19º-24º

Gran Canaria

Cielos poco nubosos con algunos intervalos de altas, tendiendo a nuboso en zonas de interior durante la tarde donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas, principalmente de la vertiente este y norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento flojo de componente este modulado por el régimen de brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-26º

Tenerife

Predominio de los intervalos nubosos que se esperan más compactos en el noreste de la isla, así como en zonas de interior durante la tarde, y donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento flojo de componente este modulado por el régimen de brisas. En cumbres centrales, viento fuerte del suroeste donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente tras el mediodía.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-25º

La Gomera

Intervalos nubosos en general, que tienden a nuboso en zonas de interior durante el día y donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas durante la tarde principalmente. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento flojo de componente sur modulado por el régimen de brisas.

San Sebastián de La Gomera: 22º-25º

La Palma

Intervalos nubosos en general, que tienden a nuboso durante el día. Probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales, principalmente en el nordeste, este y zonas de interior. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso. Máximas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Santa Cruz de La Palma: 18º-24º

El Hierro

Intervalos nubosos en general, que tienden a nuboso durante el día. Probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente sur modulado por el régimen de brisas.

Valverde: 16º-20º