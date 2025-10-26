La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes Bajarán las temperaturas y aumentará la nubosidad en todo el archipiélago canario

Los cielos despejados o con solo algunos intervalos de nubes predominarán en Canarias este domingo, cuando las temperaturas podrían subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima llegará a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, con mínima de 22, y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria, bajando hasta 21, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento flojo y variable.

También lo será, en general, en las aguas del archipiélago, con fuerza entre 1 y 3, mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros por zonas.

Para el lunes, se prevé Intervalos nubosos con nubosidad de evolución en vertientes este de las islas de mayor relieve por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste, más intenso en la provincia occidental y con predominio del régimen de brisas en las islas orientales.

Ya el martes, intervalos nubosos en general, con probables lluvias ocasionales al oeste de La Palma, serán menos intensas y poco probables en el resto de islas de mayor relieve. Temperaturas en ligero a moderado descenso en las islas occidentales, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Pocos cambios en las orientales.

A mediados de semana, el miércoles, nubes con lluvias débiles a moderadas, serán más probables y frecuentes en vertientes oeste y norte, y más ocasionales y aisladas en las vertientes este y sur. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en zonas de interior.

La predicción del tiempo por islas para este domingo es la siguiente:

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas y tendiendo a nuboso en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el litoral sur. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 - 25

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos de evolución durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el litoral este. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 - 25

Gran Canaria

Cielos poco nubosos en general, con presencia de abundantes nubes altas e intervalos de evolución al sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en ligero ascenso en medianías y znas altas donde podría ser localmente moderado. Viento flojo ariable, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 - 26

Tenerife

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta. También habrá nubosidad baja en el oeste y sur, e intervalos de evolución por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado del oeste con intervalos de fuerte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 28

La Gomera

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas con presencia de nubes altas, y predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas. Por la tarde tenderá a suroeste flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 - 28

La Palma

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta en general, y de baja en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo del suroeste, arreciando por la tarde a moderado. Brisas en la costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 - 26

El Hierro

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 - 21