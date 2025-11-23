La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara el pico de calor por unas horas El termómetro marcará temperaturas altas e incluso, no se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste

Se acabño, durante unos días, el frío y las lluvias en Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la calima se abrirá paso durante unos días en el archipiélago para despedir el mes de noviembre y darle paso al último mes del año.

Durante las proximas horas, los cielos estarán despejadosy se activará un aviso por calina con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este por la tarde. Las temperaturas mínimas tenderán a subir y las máximas seguirán al alza. El viento también se dejará sentir con intervalos de fuerte en extremos sur y norte.

En cuanto al lunes, en algunas zonas hay baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa que irá acompañada de calima, que será notable durante todo el día aunque se prevé que disminuya a partir del final de la tarde. El termómetro seguirá marcando temperaturas altas e incluso, no se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.

El martes la calima irá remitiendo a lo largo del día, según la Aemet. La jornada comenzará con nubes que pueden dejar alguna lluvia muy ligera y por la tarde-noche tenderá a haber intervalos nubosos al norte de las islas por nubosidad baja. El martes se notará como las temperaturas van a descender, sobretodo en zonas de medianías y zonas altas. El viento será flojo aunque aumentará a moderado en costas y medianías y girará a flojo del norte en zonas altas por la tarde.

El tiempo por islas

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a primeras horas en litorales norte y este, y presencia de nubes medias y altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Arrecife: 17º-24º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el este a primeras horas y de nubes altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Puerto del Rosario: 20º-24º

Gran Canaria

En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias ocasionales que serán más probables y frecuente en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima ligera por la tarde, especialmente en vertientes sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en medianías del sur y cumbres. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento del este moderado.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-23º

Tenerife

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, más frecuentes en medianías. En el sur y oeste, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento de componente este moderado con intervalos de fuerte a últimas horas.

Santa Cruz de Tenerife: 19º-23º

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste moderado, disminuyendo durante la mañana. A partir del mediodía girará a este-sudeste, especialmente en medianías y zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 20º-24º

La Palma

Predominio de cielos nubosos, especialmente en la vertiente este donde se prevén lluvias persistentes, especialmente en medianías, pudiéndose superar los 60 litros en 12 horas. Las lluvias en el oeste serán menos probables y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y medianías altas.

Santa Cruz de La Palma: 18º-23º

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Probabilidad de lluvias ocasionales, en especial en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Valverde: 14º-17º