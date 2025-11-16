La Aemet anuncia cielos con tendencia a nubosos en el norte de las islas y lluvias débiles Las precipitaciones podrían ser localmente persistentes en las medianías de las islas occidentales con un pequeño ascenso de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos pocos nubosos, tendiendo a nubosos en el norte de las islas montañosas, lluvias débiles, que podrían ser localmente persistentes en las medianías de las islas occidentales, ligeros ascensos de las temperaturas y viento en general flojo y variable.

El viento aumentará y girará a componente norte a partir del mediodía.

En cuanto al estado de la mar, la previsión es de viento del oeste y suroeste de fuerza 2 a 4 y variable 1 a 3, marejadilla y localmente marejada, así como mar de fondo del norte o noroeste con olas de 2 a 3 metros, aguaceros y visibilidad regular.

Ya para el lunes, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles ocasionales. Serán más probables en medianías de Gran Canaria. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el norte, más acusado en el interior. Viento del norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del noreste en el resto de islas, siendo ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Y el martes, intervalos nubosos con probables lluvias en el norte de las islas montañosas y sin descartarlas, aunque débiles y de carácter ocasional, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental.

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir del mediodía, cuando se esperan lluvias. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 18 - 24

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos matinales en el este y tendiendo a nuboso por la tarde, cuando son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 18 - 24

Gran Canaria

Poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte y con intervalos en el resto de zonas a partir del mediodía. Probables lluvias en general débiles en la vertiente norte por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del suroeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 - 25

Tenerife

Poco nuboso con intervalos en vertientes sur y oeste por la tarde, y tendiendo a nuboso en el norte durante la mañana, donde se prevén lluvias a partir del mediodía. No se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas en ligero ascenso en medianías orientadas al este y oeste, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 26

La Gomera

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con lluvias en general débiles a partir del mediodía, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías orientadas al sur. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 19 - 25

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias en general débiles y sin descartar que puedan ser localmente persistentes. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del oeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de componente norte aumentando a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma 19 - 24

El Hierro

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con probables lluvias en general débiles a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 15 - 19