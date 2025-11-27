La Aemet anuncia cielos cambiantes y lluvias dispersas en Canarias El archipiélago combina nubosidad en el norte con chubascos ocasionales en las vertientes sur y viento del nordeste

La jornada en el archipiélago canario estará marcada este jueves por intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos durante la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte del resto de islas. En las islas de mayor relieve se esperan lloviznas, mientras que por la tarde la nubosidad aumentará en las vertientes sur, donde podrían registrarse lluvias ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán estables, aunque se prevé un ligero descenso de las máximas en el norte de las islas montañosas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de mayor intensidad en las vertientes sudeste y noroeste.

La estabilidad continuará dominando la mayor parte del territorio peninsular, con cielos poco nubosos. No obstante, en el tercio norte se espera un aumento de la nubosidad, especialmente en áreas montañosas. Las temperaturas máximas registrarán un ascenso en buena parte del país, consolidando un ambiente más templado para estas fechas.

El viento será protagonista con rachas que soplarán con intensidad en la tramontana del Ampurdán y en el norte de Baleares, donde podrían alcanzar valores significativos. Este fenómeno, unido al ascenso térmico, marcará la jornada meteorológica en la península y archipiélago balear.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 17º 23º

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 17º 22º

Gran Canaria

Nuboso en la vertiente norte, con probable lluvia débil durante la madrugada, menos probable el resto del día. En el resto de zonas intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en zonas del sur durante la tarde donde no se descarta lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19º 23º

Tenerife

Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el nordeste y durante la tarde en zonas de interior al suroeste, sin descartarla en otras áreas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sureste por la noche.

Santa Cruz de Tenerife 18º 22º

La Gomera

Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

San Sebastián de La Gomera 19º 23º

La Palma

Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte y oeste, menos probable durante la tarde en el oeste y sin descartarla en otras áreas. Apertura de algún claro ocasional en la vertiente oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuerte en las vertientes noroeste y sureste.

Santa Cruz de La Palma 16º 21º

El Hierro

Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste y extremo oeste.

Valverde 14º 18º