Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025
Aemet

La Aemet advierte de lo que llega tras el fin de semana a Canarias: «Más cálida de lo normal»

Las dos primeras semanas de noviembre se prevén más calurosas de lo normal, pero también con más lluvias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 06:00

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso y viento en general flojo de componente oeste para este sábado en Canarias.

Para el domingo y el lunes, la previsión será similar. Cielos poco nubosos en general y temperaturas con pocos cambios. Será a partir del martes cuando se vea algún cambio, con lluvias débiles dispersas y ocasionales, más significativas en La Palma y menos probables en las islas orientales.

Las temperaturas descenderán en medianías y cumbres de las islas occidentale, con pocos cambios en el resto de zonas.

La previsión para la primera mitad de octubre

La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque comenzará con ambiente frío para la época en el norte, e incluso se producirán algunas heladas el lunes en puntos del interior. Es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias, dando lugar a una semana con más precipitaciones de lo normal en buena parte del territorio.

Para la siguiente semana, del 3 al 9 de noviembre, dada la lejanía en el plazo, aumenta la incertidumbre notablemente y el pronóstico actual podría sufrir modificaciones significativas. Con la información actualmente disponible, la semana será más cálida de lo normal en la Península y Baleares, y las precipitaciones serán también superiores a las propias de la época del año en buena parte del territorio.

Para la siguiente semana es posible que las temperaturas sean algo más altas de lo normal, sin que haya una tendencia clara en cuanto a las lluvias.

Estas son las previsiones por islas para este sábado:

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 y 26.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 y 27.

Gran Canaria

Cielos poco nubosos en general tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 y 26.

Tenerife

Cielos poco nubosos en general con intervalos a primeras horas y tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27.

La Gomera

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 y 26.

La Palma

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 y 26.

El Hierro

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso en costas. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 y 21.

