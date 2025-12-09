La Aemet advierte de cambios en el tiempo en Canarias El martes es una jornada de transición porque el miércoles llegan las lluvias al archipiélago y desaparece la calima | La llegada de nubes altas desde el oeste marca la jornada, junto a ligeros cambios en el viento y un mar de fondo que irá en aumento

Este martes, Canarias deja atrás la calima y recibirá la llegada de nubes y algunas lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las nubes altas irán aumentando a lo largo del día, sobre todo desde el oeste del archipiélago. Solo habrá algo de nubosidad baja en zonas del interior de las islas occidentales y, al final del día, en el norte de La Palma, donde podrían caer algunas gotas. Las temperaturas seguirán parecidas a días anteriores y subirán ligeramente en las cumbres. El viento será suave y cambiará de dirección a lo largo de la jornada, mientras que en el mar predominará el sur o sureste con mar rizada. En el norte de las islas, el mar de fondo irá creciendo y podrá alcanzar alturas entre 2 y 3,5 metros.

En cuanto al oleaje y las zonas costeras, tras el suceso acontecido en las costas de Tenerife el pasado domingo, en el que el mar se cobró la vida de cuatro personas, dejó un desaparecido y tres heridos leves, continúa activa la prealerta por fenómenos costeros en las islas, activada por el 112 Canarias a instancias del Gobierno regional, actualizada desde las 12.00 de este lunes 8 de diciembre.

El tiempo en Canarias este miércoles, jueves y viernes

Durante los próximos días el tiempo estará marcado por la nubosidad y algunas lluvias en las islas. El miércoles comenzará con un cielo poco nuboso, pero durante la mañana aumentarán las nubes, sobre todo en el norte, con lluvias débiles que remitirán por la tarde cuando se abran claros. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento del nordeste soplará moderado, más intenso en zonas expuestas.

El jueves habrá intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y las zonas del norte del resto de islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos. Existe baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, con vientos del nordeste flojos a moderados e intervalos de fuerte por la mañana.

El viernes comenzará con intervalos nubosos que aumentarán a cielos nubosos por la mañana, especialmente en el norte, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, más persistentes en las medianías de las islas centrales. Por la tarde se abrirán claros en La Palma y El Hierro. Las temperaturas apenas variarán y el viento del norte será flojo a moderado, intensificándose en las islas occidentales durante la mañana.

Predicción por islas este martes

Lanzarote

Despejado con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas.

Arrecife: 14º-24º

Fuerteventura

Despejado con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas.

Puerto del Rosario: 15º-24º

Gran Canaria

Despejado con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, estableciéndose el sur durante las horas diurnas hasta el mediodía con intervalos de moderado en costas del nordeste y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19º-23º

Tenerife

Despejado con intervalos de nubosidad alta salvo por nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios con ligeros ascensos en cumbres centrales. Predominio del régimen de brisas, estableciéndose en costas el sur durante las horas diurnas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del sureste. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde. En cotas altas del Teide se establecerá el noroeste moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 17º-23º

La Gomera

Despejado con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, siendo flojo del sur en costas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del oeste y este. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 18º-23º

La Palma

Despejado con presencia de nubosidad alta, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior. A últimas horas de la jornada, aumentará la nubosidad baja en el norte cuando no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en altas cumbres. Viento del sur modulado por las brisas, rolando al oeste desde la tarde y estableciéndose el noroeste moderado en cotas altas de la Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma: 17º-23º

El Hierro

Despejado con intervalos de nubosidad alta, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, siendo flojo del sur en costas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del oeste y este. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde.

Valverde: 13º-18º