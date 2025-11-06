La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma Las nubes y algunas lluvias débiles marcarán el jueves en Canarias, antes de la llegada de un cambio de tiempo que podría dejar precipitaciones más abundantes en todo el país

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Aemet prevé que este jueves predominen los cielos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el mar, los vientos soplarán del norte o noreste y el oleaje será moderado, con mar de fondo que tenderá a aumentar durante la jornada. Pero, más allá de estas pequeñas variaciones locales, el verdadero cambio está en camino.

Según explica Meteored, el chorro polar —una poderosa corriente de aire que circula a gran altitud y separa el aire frío del cálido— está experimentando una fuerte ondulación en los últimos días. Esta alteración está provocando que masas de aire frío desciendan hacia latitudes más bajas, lo que a su vez está preparando la llegada de una vaguada, una especie de 'lengua' de aire frío que se extenderá sobre la península y las islas en los próximos días. Su avance podría abrir la puerta a un episodio de lluvias más generalizadas y persistentes en buena parte de España, incluyendo también al archipiélago canario, donde la inestabilidad se hará más evidente a partir del fin de semana.

Un calor excepcional en pleno noviembre

El calor también ha sido protagonista en Canarias esta semana. La estación meteorológica del aeropuerto de Tenerife Norte batió este martes su récord histórico de temperatura máxima en noviembre, alcanzando los 33 grados, superando ampliamente los 31 grados registrados en 1998, según la Aemet. En La Laguna, la estación de Llano de los Loros marcó 35 grados, la temperatura más alta de todo el país durante la jornada. El calor se extendió por gran parte del archipiélago, con valores cercanos a los 35 grados en Tasarte-La Aldea (34,9), San Bartolomé de Tirajana (34,2), Agulo (33,8), Tacoronte y Teror (33), y en zonas como Arico, La Victoria y Telde, donde los termómetros llegaron a 32,9 grados.

📈 Tenerife Norte bate su récord de temperatura para noviembre: 33 °C el día 4.



➡️ Supera ampliamente el registro máximo anterior, de 31 °C. Tenerife Norte tiene una serie de datos de 85 años. pic.twitter.com/6K8S1iOyPF — AEMET (@AEMET_Esp) November 5, 2025

Predicción de viernes a domingo

El viernes la jornada comenzará con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto del archipiélago y en las islas más orientales predominarán los intervalos nubosos. No se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas centrales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o registrarán un ligero descenso. El viento soplará del nordeste, moderado en general, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas durante la segunda mitad del día.

Mientras el sábado los cielos estarán más cubiertos en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, aunque por la tarde tenderán a abrirse claros en las zonas más orientales. En el resto del archipiélago se alternarán las nubes con momentos de sol, con algo de nubosidad de evolución en las vertientes oeste y sur. Podrían producirse lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte de las islas montañosas. Las temperaturas seguirán estables o con un ligero ascenso, y el viento del nordeste soplará moderado, con rachas más intensas en las zonas más expuestas.

Ya para la jornada del domingo se espera que comience con intervalos nubosos en general, que tenderán a dejar cielos más despejados a lo largo del día en las islas orientales. En las islas montañosas no se descartan algunas lluvias débiles y aisladas, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas apenas variarán y el viento continuará soplando del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Predicción semanal:



Hoy: predominio de sol



Martes y miércoles: a partir del martes por la tarde un frente frío con lluvias barrerá la península de oeste a este; el miércoles en el suroeste peninsular las lluvias serán persistentes, intensas y acompañadas de tormenta.



🧵(1/3) pic.twitter.com/EBrF27VSzn — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

El tiempo por islas para el jueves

Lanzarote

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso, especialmente en interior y este. Viento moderado del nordeste.

Arrecife: 20º-25º

Fuerteventura

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso, en especial en interior y este. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 21º-23º

Gran Canaria

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos, que aumentará a nuboso por evolución en el interior, este y sur al final de la mañana y por la tarde, donde no se descarta alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y extremos oeste y noroeste. Brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo del oeste girando a noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-25º

Tenerife

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles, especialmente en el nordeste. En el este, intervalos nubosos y poco nuboso en el resto de zonas, tendiendo a partir del final de la mañana a nuboso por evolución en el oeste y sur, donde no se descarta alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento moderado del oeste que girará progresivamente a norte.

Santa Cruz de Tenerife: 20º-25º

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur, por evolución, durante la tarde. Probables lluvias débiles en el norte a primeras horas y sin descartarlas en el sur por la tarde. Temperaturas en ligero descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas sur y suroeste. En cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

San Sebastián de La Gomera: 19º-24º

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste a primeras y últimas horas, donde habrá probabilidad de lluvias en general débiles. Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en el oeste, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior donde podría ser localmente notable. Viento moderado del nordeste con brisas en costas oeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste que girará a componente norte a partir del mediodía.

Santa Cruz de La Palma: 17º-21º

El Hierro

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras horas y en el este y sur, por evolución, durante la tarde. Probables lluvias débiles en el norte a primeras horas y sin descartarlas en el este por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Valverde: 18º-20º