El PP acusa al Gobierno de ser la comunidad con menos plazas públicas para mayores El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, critica que el Ejecutivo de Torres no ha sido capaz de crear ni una sola plaza durante los años 2019 y 2020, «lo que demuestra su fracaso»

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, aseguró hoy que «el hecho de que Canarias sea la comunidad con menos plazas residenciales públicas para personas mayores de 65 años confirma el fracaso de la gestión de este gobierno, al tiempo que evidencia que los mayores y los dependientes no han sido ni son una prioridad».

Suárez se hace eco así del informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre la situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores, que refleja que mientras la media de financiación pública se situó en un 2.65%, en las Islas apenas llega al 1.15%.

En este sentido, el popular añadió que «Canarias ha contado con 9.979 plazas residenciales, de las cuáles casi 6.000 son de financiación privada, y algo másde 4.000 públicas, y durante los años 2019 y 2020 el Gobierno de Canarias ha sido incapaz de crear ni una sola plaza pública».

«Justificar una y otra vez el retraso del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias es lo más cerca que ha estado el Gobierno de Torres de ocuparse de la demanda y las listas de espera en los centros y residencias de mayores, anunciado que en 2024 se contará con 5.466 nuevas plazas de atención, cuando el informe ya advierte que Canarias tiene un déficit de 8.075 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años», aseveró.

Según el popular, «si bien es cierto que el Gobierno nos ha vendido ya el plan Canarias Te Cuida, no es menos cierto que se trata de un programa a seis años vista y que la demanda actual no puede esperar, pues hablamos de que en nuestro archipiélago hay cerca de 10.000 personas valoradas con un grado de dependencia que no pueden acceder a una plaza a la que tienen derecho».

«El propio gobierno ha reconocido que ya hay más personas en listas de espera que el número de plazas que se tenían previstas crear, y que el número irá en aumento, por lo que urge repensar y redirigir tanto los objetivos como la financiación para adecuarlo a la realidad de nuestras islas», indicó Suárez, quien añadió que «estamos ante un problema serio que requiere una mejor y rápida respuesta».

Por último, Poli Suárez urge al Gobierno de Canarias a ejecutar las obras del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y permitir incorporar aquellas que ya cuenten con proyectos y suelo disponible, «porque nuestros mayores y dependientes merecen un gobierno que se ponga las pilas y que se preocupe y ocupe de ellos ahora, en vez de uno que sólo se dedica a anunciar medidas y planes a años luz de materializarse», concluyó.