La Academia de Seguridad abre sus puertas para formar a 282 nuevos policías de Canarias Compartirán un programa teórico y práctico 139 policías locales y 143 agentes de la Policía Autonómica | Además, una treintena de agentes promocionarán a mandos

Se imparten 560 horas de formación presencial en la Academia y 430 horas de formación online. Los agentes pasarán después, tal y como establece la normativa, a completar 110 horas más de prácticas.

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública abre las puertas de la Academia en el mes de noviembre para acoger un nuevo curso de formación para el acceso a la Policía Canaria en el que entrarán 139 agentes de la Policía Local y, posteriormente, en enero, 143 del Cuerpo General de la Policía Canaria. Además, una treintena de agentes optarán a promocionar a mandos de la Policía Local y de la Policía Autonómica, como oficiales, subinspectores, inspectores y subcomisarios, por lo que pasarán por las aulas casi 300 agentes.

Los 143 agentes de la Policía Autonómica permitirán iniciar el despliegue en islas no capitalinas, tras la apertura de las comisarías insulares.

«La Policía Autonómica no puede estar solamente en las capitales de provincia. Tener presencia en todas las islas es uno de los objetivos de este Gobierno», apunta la consejera Nieves Lady Barreto.

En el caso de las Policías Locales, son 107 agentes de 21 ayuntamientos, procedentes de la segunda convocatoria unificada, y 32 agentes de cinco ayuntamientos que han sacado su propia oferta de empleo. En total, 139.

Canarias ha unificado formación de la Policía Autonómica y las Policías Locales de Canarias; una medida que, tal y como explica la consejera Nieves Lady Barreto, «es un primer paso importante para avanzar en la coordinación entre ambos cuerpos y para la implantación de un verdadero Sistema Canario de Seguridad», resalta la consejera.

Este proceso se desarrolla conforme al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias que hayan decidido adherirse en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local.

Para mejorar la eficacia del proceso selectivo, desde la Consejería se han introducido cambios en las bases que van a permitir reducir los plazos de todo el procedimiento sin menoscabo de las garantías jurídicas, con el objeto de que los ayuntamientos puedan disponer de los nuevos agentes de la policía local incorporados a la plantilla a la mayor brevedad posible.

En concreto, la presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el turno libre y en régimen de personal funcionario de carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1.

Con la tramitación de estos procesos selectivos, el Gobierno asume la gestión de uno de los problemas que se ha convertido en denominador común en muchos municipios de Canarias, que tropiezan con procedimientos engorrosos que se prolongan en el tiempo a la hora de cubrir las vacantes en las plantillas de los cuerpos de la Policía Local.

Se imparten 560 horas de formación presencial en la Academia y 430 horas de formación online.

Los agentes pasarán después, tal y como establece la normativa, a completar 110 horas más de prácticas en el centro de trabajo en la administración de destino como agentes en prácticas, donde se familiarizarán con el ejercicio cotidiano de su función.

El proceso formativo culminará tras haber completado un total de 1.100 horas de formación.

Las enseñanzas impartidas tienen como finalidad proporcionar a los futuros agentes a formación avanzada, de carácter especializado y a la vez multidisciplinar, capacitando humana y técnicamente, a los aspirantes para ejercer las funciones que les serán asignadas, garantizando la seguridad ciudadana, la convivencia y los derechos y libertades, así como desarrollar actitudes de respeto a las Instituciones, personas y los valores propios de la sociedad en la que han de actuar.

Policías Locales

En esta promoción de la Academia, los municipios que incorporan agentes de Policía Local son los siguientes: Tuineje (10), La Oliva (12), Pájara (7), en Fuerteventura); Teguise (4) y Tías (8), en Lanzarote; Tacoronte (16), Güímar (3); San Cristóbal de La Laguna (16) y Arona (31) en Tenerife; Agaete (3), Arucas (2), Valleseco (2), Teror (1), Vega de San Mateo (1), Gáldar (3), Las Palmas de Gran Canaria(2), en Gran Canaria; San Andrés y Sauces (1), Los Llanos de Aridane (4), Tazacorte (1), El Paso (4) y Santa Cruz de La Palma (2) en La Palma; Hermigua (2), Valle Gran Rey (2), Agulo (1), Vallehermoso (1) en La Gomera.