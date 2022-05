400 de los 2.500 niños extranjeros que tutela Canarias, candidatos al asilo internacional

Cuatrocientos de los 2.500 menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias son candidatos a una protección internacional-asilo o refugio-, tal y como ha detectado ACNUR, ONG que forma en este ámbito al personal de la comunidad autónoma que interviene en el cuidado de estos niños.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, antes de analizar con la representante de ACNUR en España, Sophie Muller, y la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, la situación de los menores que llegan solos en patera a las Islas, como los 17 yemeníes desembarcados en las últimas horas, cuya presencia en estas embarcaciones precarias ha repuntado notablemente en los dos últimos años.

Muller, que apoya con una visita de tres días a Canarias al equipo de tres personas que ACNUR mantiene en esta región para garantizar la protección internacional a potenciales beneficiarios, ha considerado que en el archipiélago «se ha dado un primer paso importantísimo» porque se ha «mejorado muchísimo la identificación de menores no acompañados con necesidad de protección internacional, la información de sus derechos y el trabajo conjunto con la Policía para que quien lo desee pueda acceder al procedimiento».

«Para los menores los tiempos cuentan mucho más que para los adultos porque están en pleno desarrollo personal, emocional y formativo y, cada día perdido, lo es para su vida y el desarrollo de las habilidades con las que encontrar soluciones duraderas para sí mismos«, ha aseverado la representante de ACNUR en España.

Por eso, «es muy importante trabajar de manera urgente el reparto sistematizado, previsible y sostenible» de estos menores no acompañados, ya que la acogida y el cuidado de unos niños «que necesitan mucho apoyo porque llegan en situaciones humanitarias muy graves, es una carga» notable «para la comunidad receptora».

Eso es lo que ACNUR busca que ocurra «en Canarias, en Madrid y en todas las comunidades autónomas españolas», ha manifestado Muller, quien ha explicado que la mayoría de los perfiles que ya han sido identificados en las Islas como posibles candidatos a una protección internacional corresponden a chicos «procedentes de regiones de Mali que están en conflicto», mientras que otros son «supervivientes de violencia familiar, en las comunidades donde viven, que no tienen otro remedio que salir de su país«.

«Las personas que buscan protección internacional no eligen salir de su país, son personas que no tienen otros recursos. En los menores la situación es aún más grave porque, muchas veces, son los adultos de su comunidad o sus propios padres quienes les piden que salgan porque ellos no los pueden proteger, unas situaciones que son muy difíciles de superar emocionalmente, por eso los tiempos cuentan tanto», ha aseverado.

La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Iratxe Serrano, ha recalcado que esta comunidad está preparada para tutelar a «no más de 2.000 menores» y ha detallado que en la actualidad hay unos 700 que cuentan con acogimiento residencial en la red de protección de los cabildos insulares y 1.300 niños canarios que están en acogimiento familiar.

A todos ellos se suman unos 2.500 menores extranjeros - fundamentalmente de Marruecos, pero también de Gambia, Senegal, Camerún, Ghana y Mali- no acompañados a los que, mayoritariamente, acoge el Gobierno canario.

Serrano ha reiterado, ante este «sobredimensionamiento», que Canarias, por ser frontera sur de Europa «no debe asumir» esta realidad migratoria en solitario «porque hacerlo supone no poder garantizar al cien por cien los derechos de estos niños y niñas».

«Después de mendigar plazas, conseguimos 208 en la Península y sabemos desde ayer que se ha podido desbloquear la situación con el País Vasco«, a donde se podrá derivar en semanas a un grupo de entre 15 y 20 niños, ha informado.

Iratxe Serrano ha recordado que fue muy crítica con las soluciones que, desde España, se dieron con urgencia ante la crisis humanitaria desatada por la invasión rusa de Ucrania «por la sencilla razón de que en ese momento aparecieron 3.500 plazas, que eran igualmente necesarias en los dos últimos años ante el colapso del sistema de protección» canario.

La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario ha dicho que en el seno de la conferencia sectorial «se está trabajando en un mecanismo de derivación y reparto que pueda ofrecer soluciones en el tiempo».

«Se está consensuando y llegará el día en el que lo tengamos que votar y, a partir de ahí, veremos qué pasa, pero sí existe voluntad de que ese mecanismo sea estable», ha referido.