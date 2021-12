«Dar vida a Superman y Geralt es un privilegio y una responsabilidad»

«Dar vida a personajes como Superman o Geralt de Rivia es a la vez un privilegio y una responsabilidad, pero, en primer lugar, una responsabilidad. Son personajes muy queridos por el público, así que uno se asegura de que por lo menos la mayoría de sus seguidores estén contentos y si encima están felices, pues ya fenomenal, porque me he convertido un poco en el custodio de estos dos personajes». Lo dice el actor Henry Cavill, que vuelve a ponerse en la piel del brujo Geralt de Rivia para la segunda temporada de 'The Witcher', disponible hoy mismo en Netflix.

Basada en los libros de fantasía del polaco Andrzej Sapkowski, la ficción tuvo una papeleta complicada en su primera tanda de episodios, pues muchos espectadores la veían como la sucesora natural de 'Juego de tronos'. Nunca fueron, sin embargo, las intenciones de Lauren Schmidt, su 'showrunner', que apostó por un tono algo menos serio y más festivo, donde el humor y los monstruos tenían una mayor presencia.

La serie sigue los pasos de este solitario cazador de monstruos, de larga melena cana, que en su lucha por encontrar su lugar en el mundo, acaba cruzando su destino con los de Yennefer, una poderosa hechicera a la que da vida Anya Chalotra, y Cirilla, una joven princesa que, poco a poco, parece ir aceptando el poder que tiene dentro, encarnada por Freya Allan. Cuenta Cavill que en esta segunda temporada «Cirilla será la llave que va a ayudar a Geralt a desbloquear su vena protectora». «Le va a ayudar a ser más el mismo que nunca», insistía el pasado viernes en el hotel Four Seasons de Madrid, escenario que sirvió de presentación de la segunda temporada ante una veintena de periodistas.

Tan fornido como amable y educado, Cavill fue avanzando cuál será la evolución de un personaje al que llegó por cabezonería y que persiguió «antes incluso de que el proyecto fuera una realidad». Jugador desde su más tierna infancia, el actor conoció a Geralt de Rivia no por los libros del escritor, sino por los tres videojuegos sobre el personaje que CD Projekt RED, un estudio también de origen polaco, ha venido publicando desde 2007. «Me impresionó la riqueza de ese mundo, que estaba lleno de matices, era un universo increíble y maravilloso. Me leí los libros después y me encantaron porque vi que toda esa complejidad crecía aún más ahí dentro», detalla.

Así que cuando supo que Netflix había conseguido los derechos para adaptar la obra de Sapkowski, su agente se puso en contacto con la plataforma. «Me dijeron que aún no tenían una serie pero que se pondrían en contacto conmigo. Fue ahí cuando conocí a Lauren, pero me rechazó para el papel y comenzaron a buscar otras opciones», reconoce. Cavill, sin embargo, no cesó en su empeño y finalmente pudo mostrar su talento en un segundo casting que le aseguró un personaje que le encanta: «Una de las cosas que más me impresiona de él es que cuando le conoces, te engaña, y cuando profundizas, te das cuenta de que es una persona muy especial, con una gran sabiduría».

La máxima de Cavill a la hora de dar vida al personaje ha sido tener siempre en cuenta el material de referencia, «tratando de ser fiel a la historia y de hacerle justicia al libro». Así, hizo campaña por presentar «la parte más intelectual y profunda del personaje, toda su sabiduría, y dotarla de mayor tridimensionalidad». Suya fue la decisión en la primera temporada de que el personaje fuera más silencioso. «Sabía que en los libros era más hablador, pero me parecía que introducir pequeños diálogos no iban a proyectar la parte más inteligente y sabia que yo había percibido. También me interesaba que cada persona, al verlo, se llevara su propia impresión y construyera al personaje», comenta.

El papel de los fans

Consciente de que algunos fans de la vieja escuela «no habían captado estos matices», los espectadores verán ahora un Geralt más hablador y activo. «Leo lo que dicen los fans y me parece importante hacerlo, desde lo más positivo hasta lo más negativo, y trato de quedarme con las críticas constructivas. Hay muchísima gente ahí fuera que conoce este universo y he leído sugerencias francamente buenas», afirma.

No ha estado exento de problemas el rodaje de esta segunda temporada. Sometido a una fuerte preparación física -«aunque ya había hecho lucha y espada, son conocimientos que se tienen que refrescar porque es ahí donde das un estilo propio al personaje, con elementos tradicionales y técnicas nuevas», dice-, se lesionó en el tendón durante el rodaje y tardó seis meses en recuperarse. «Tuve que llevar muletas durante mucho tiempo. Cuando ya pude dejarlas, por prescripción médica solo podía estar cinco horas de pie al día, pero eso no es compatible con el rodaje de una serie, así que a veces pasaba siete horas. Muchas de esas escenas las compartía con Freya y no os podéis imaginar lo mucho que me ayudó».