«Me he tragado el cuento de que tenemos que ser perfectas»

Dice Miren Ibarguren (San Sebastián, 1980) que nunca había hecho un papel protagonista y que con 'Supernormal' se quiso retar, «ver cómo se respira». Da vida a Patricia, una inteligente y perfeccionista jefa en un banco de inversión y madre de tres hijos, en esta nueva comedia cuyos seis capítulos llegarán a Movistar+ el 9 de julio.

–'Supernormal' es una comedia. ¿Las busca usted o ellas la encuentran?

–De las dos. Eso es como preguntar: «¿De que quieres el donut? ¿De chocolate o de azúcar?». De las dos. Pues eso. Generalmente me llaman mucho para comedia y yo las hago encantada o sea que al 50%.

–¿Le da miedo encasillarse? ¿Le gustaría hacer papeles dramáticos?

–No, encasillarse no indica más que no paras de trabajar, así que no me da miedo. No sé si un drama, pero una de aventuras o una de superhéroes de acción o una de terror no me importaría nada hacerlas. Me quedan muchos géneros que tocar todavía.

–A la hora de los premios la comedia nunca está en las quinielas, ¿por qué?

–No lo sé. No sé quién es la mano negra que maneja eso. Ha pasado siempre. España ha tenido de toda la vida cómicos y cómicas maravillosos, que han sido dioses y diosas del cine en este país y que han terminado con un final bastante triste. No se entiende cómo este país no los reconoce. Todo cambiará porque hace falta.

–Creada por Olatz Arroyo y Marta Sánchez y protagonizada por Miren Ibarguren. Definitivamente, 'Supernormal' es la serie que nunca hubiera comprado La chocita del loro.

–Es una hartura lo de La chocita del loro y ese tipo de comentarios tan machistas. Ahora ha tocado y se han metido con las cómicas, pero es una más. Mañana son las enfermeras, ayer eran las charcuteras… la cosa es atacar a las mujeres, sea como sea. Es un rollo y aburrísimo que haya gente así, que siga con lo mismo, con esa mentalidad tan antigua y tan aburrida que tiene la necesidad de meterse con mujeres todo el rato.

–¿Le ha cabreado mucho la polémica o persiste esa idea de que el humor es cosa de hombres?

–Es que eso huele a anuncio de Soberano. ¿Qué me estás contando? El problema lo tiene esa persona que hace ese tipo de comentarios. ¿Por qué puerta de 1800 acabas de salir? ¿Dónde está tu máquina del tiempo? Lo único que se puede hacer ante este tipo de personas y de comentarios es seguir repitiendo el discurso porque parece que solo aprenden por repetición y más educación y educación y señalar estos puntos negros que siguen saliendo.

–En 'Supernormal', da vida a una mujer empoderada y se tocan temas no tan habituales en la ficción española como la conciliación, las dinámicas de poder, el orgullo herido del esposo al que se hace sombra y hasta la premenopausia. ¿Recuerda cuando decían que estos temas no interesaban?

–Esto va cambiando porque gracias a Dios, por decir algo, la sociedad está cambiando y todo lo que cambia en la calle lo hace en la pantalla. Hace falta contar otro tipo de historias y retratar otro tipo de mujeres. Hasta ahora los roles eran o la madre o la tía buena o la fea, a grandes rasgos. Ahora la juventud pide otra cosa, pide otra libertad en pantalla, pide conocer otro tipo de mujeres de todas las edades, condiciones y razas. Y en ese sentido, los temas se amplían por necesidad. Hay una frase que dice el personaje que interpreta Gracia Olayo que es: «Antes las mujeres nos pasábamos las compresas de una a otra como si fueran heroína». Y creo que esta serie refleja mucho cómo hemos estado las mujeres y cuántas cosas tenemos que cambiar en ese sentido.

– ¿Cómo se enfrentaba entonces usted al trabajo? Porque tiene que ser frustrante la falta de variedad.

–Obviamente. En dos casting a mí no me cogieron por no estar suficientemente buena o no ser suficientemente guapa. Esto pasaba y mi carrera no es nada porque llevo quince años y sigue pasando. Y ha cambiado mucho. Creo que la gente joven está haciendo un trabajo espectacular respecto a las libertades femeninas, están abriendo un montón de puertas que nosotros no pudimos abrir porque estábamos abriendo otras, pero es verdad que yo ahora veo a las chicas jóvenes enseñando sus cuerpos naturalmente, sin ningún complejo, cosa que en nuestra época era impensable y en ese sentido sí que ha cambiado muchísimo. El tipo de físico que se requería entonces no es el que se requiere ahora, gracias a Dios.

–Patricia es inteligente, ambiciosa, exigente y tiene cierta obsesión con el trabajo, ¿tiene algo de su personalidad?

–Obsesionada con el trabajo lo soy un poco, perfeccionista también. Yo es que sí que me he tragado el cuento este de que tenemos que ser perfectas (ríe). Entonces se me ha quedado ahí una cosa de «Estudia, estudia, estudia, sácalo adelante». Intento quitármelo de encima, pero aquí está.