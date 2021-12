Estas son las series que no te puedes perder de 2021

No hay orden ni concierto, pero sí calidad. Nos hemos puesto manos a la obra y hemos seleccionado las mejores series que nos deja 2021. Hay de todo: comedia, thriller, drama e incluso animación. Son las series que, creemos, no te puedes perder. Aquí os dejamos la relación.

Borja Crespo 'Arcane' y 'El juego del calamar'

¿Quién iba a imaginar que la posible serie sucesora de 'Juego de tronos' iba a ser una propuesta de animación basada en un videojuego de éxito? Temas como la amistad, el concepto de familia, los principios y la lealtad vertebran 'Arcane', una aventura coral sumamente entretenida protagonizada por un conjunto de personajes entrañables, u odiosos, según toque, bien escritos y mejor diseñados. Sus conflictos internos interesan, así como su desarrollo, además de entretener sobremanera. Originalidad no le falta a este festival visual de fantasía y magia, cuya cuidada estética casa perfectamente con la idea de partida que adapta al formato audiovisual.

Puede que 'El juego del calamar' no sea la mejor serie del año en términos creativos, pero es un fenómeno digno de estudio. La popular serie surcoreana ha tomado a lo grande el relevo internacional de 'La casa de papel' y ha terminado de colocar en el mapa de las nuevas audiencias, tras el sorpresón del éxito mundial de 'Parásitos', el rico y variado audiovisual oriental. No es nada nuevo para los amantes del manga, el anime, o las locuras de Kitano o Miike de aquellos maravillosos años 90, pero el gran público se ha abierto por fin a un mundo increíble de posibilidades. Además, la serie sabe exprimir la tensión, gracias a un puñado de personajes que se mueven de lujo entre la bondad y la ruindad.

Mikel Labastida 'Secretos de un matrimonio' y 'Cardo'

Era difícil y arriesgado tomar la obra de Bergman y traerla hasta nuestros días con éxito. La elección de Hagai Levi fue buena. Alguien que había firmado dos obras mayores como son 'En terapia' y 'The Affair' era, sin duda, el apropiado para este reto. La nueva versión de 'Secretos de un matrimonio' está a la altura de la anterior y funciona por sí misma. La química entre Jessica Chastain y Oscar Isaac ayuda mucho.

La ampliación de voces y miradas en el audiovisual español puede propiciar sorpresas como la que ha dado 'Cardo' en Atresplayer. Ana Rujas plantea un retrato realista y desasosegante sobre una juventud perdida que no encuentra consuelo ni con sus amigos, ni con su familia ni con las drogas. La actriz es el descubrimiento del año, como protagonista de esta producción, además de directora y guionista.

Iker Cortés 'Fundación' y 'Vida perfecta'

Su adaptación a la pantalla parecía imposible. 'Fundación', la trilogía de ciencia ficción que alumbró Isaac Asimov en los años cincuenta y que narra, en palabras de su autor, una suerte de historia del futuro de la humanidad, era una epopeya a priori inabarcable al contar una historia que se extiende durante varios siglos, con un gran poso filosófico y que cuenta con una cantidad ingente de personajes, todo tipo de localizaciones. Pero David S. Goyer, guionista de 'El caballero oscuro', ha logrado la proeza. Con una factura visual exquisita y un elenco de altura -Jared Harris, Lee Pace y Lou Llobel forman parte del reparto-, la ficción ha sido capaz de gestionar toda esa épica sin abrumar. La primera temporada es, sencillamente, perfecta.

Lo tenía difícil Leticia Dolera para mejorar la primera temporada de su 'Vida perfecta', pero lo ha conseguido. La segunda temporada es aún más redonda y rotunda. La depresión postparto sobrevuela toda la trama, pero pese a toda la oscuridad y la tristeza que rodean al personaje, la serie no es plomiza. No se queda ahí. 'Vida perfecta' sigue rompiendo tabúes al hablar del miedo a los cambios del cuerpo tras un embarazo y del temor a ser aceptado por los demás en esa nueva condición, pero también de las relaciones con una diferencia de edad importante y de las realidades femeninas alejadas de los treintaytantos. Otra lección magistral de cómo hacer un guion directo y fresco como inteligente.

Oskar Belategui 'Maricón perdido' y 'The White Lotus'

Sordidez y lirismo, comedia y tragedia, gozo y enfermedad. Qué difícil lograr el equilibrio que alcanza Bob Pop en 'Maricón perdido', una serie en la que se abre en canal para contar el despertar a la vida de un chaval gordito y homosexual en la España de los 70 y 80: él mismo. Sin un ápice de nostalgia ni autocomplacencia, con saltos en el tiempo y hasta fugas oníricas, la serie de TNT disponible en Movistar+ narra la búsqueda de una identidad y defiende con mil citas que la cultura, de Truman Capote a Caetano Veloso pasando por Almodóvar, siempre nos salva.

La sombra de 'American Beauty', que tiene ya más de veinte años, se cierne sobre 'The White Lotus' de HBO que descubre la trastienda negra, cruda y amoral del sueño americano. Lo hace gracias a un grupo de maravillosos actores a los que casi siempre vemos en papeles de reparto y a un escenario poco proclive en apariencia a los conflictos, como un lujoso 'resort' en Hawái. Mike White no tiene piedad ni con los clientes millonarios ni con los trabajadores del hotel. Una divertidísima y negra sátira sobre la lucha de clases, las relaciones familiares, las drogas, la homosexualidad, la adicción a las nuevas tecnologías y hasta el 'Black Lives Matter'.

Eduardo Paneque 'It's a Sin' y 'Pose'

Imposible no rendirse a la sencillez y la crudeza de 'It's a Sin'. Un relato de vidas perdidas, de cinco jóvenes gais que escapan de sus pueblos buscando cumplir sus sueños en Londres. Lo intentarán bajo la sombra de algo aún desconocido por aquellas fechas, el SIDA. 'It's a Sin' es cálida, humana y dramática al mismo tiempo. Es dolorosa, conmovedora y necesaria.

Colorida, pero principalmente reivindicativa. Mirando al pasado -la tercera temporada sigue en los 90- pero con discriminaciones que siguen siendo del presente. El cierre final de 'Pose' no baja el listón dramático para contar la violencia contra las personas LGTBI de color durante esos años y de los estragos del SIDA, convertida en una de las principales causas de muerte, haciéndolo envuelta, en lentejuelas, bailes y deseos de expresarse libremente.

José Enrique Cabrero 'Ted Lasso' y 'Raised by Wolves'

Soy creyente desde que Ted Lasso pegó en la pared del vestuario la palabra 'Believe'. Es la serie que me ha hecho más feliz, la serie en la que me gustaría vivir. Luminosa, divertida y original, el equipo de entrenadores alberga tantas emociones, tan buen humor, que es difícil no sentirse inspirado. El fútbol es la excusa para hablar de la vida, así, a lo grande: la vida. Y ese capítulo dedicado a la noche de fiesta del entrenador Beard es oro puro.

Hay historias que se escriben para cumplir las expectativas. Y se escriben muy bien, sin duda. Pero qué gusto da, rediós, cuando ves algo que no eres capaz de imaginar. 'Raised By Wolves' es la propuesta más original, fascinante y rompedora de la ciencia ficción del año. Desde su diseño visual a la estructura narrativa, la serie de Ridley Scott y Aaron Guzikowski abre la mente y pide un esfuerzo que será recompensado con una enorme dosis de asombro.

Daniel Roldán 'La casa de papel' y 'Solo asesinatos en el edificio'

Se acabó. La serie española más famosa en el mundo, 'La casa de papel', puso punto final a su aventura. A la espera de que llegue el 'spin off' de Berlín, la banda del mono rojo y la máscara de Dalí deja Netflix por todo lo alto, liderando durante varias semanas la clasificación de la serie de habla no inglesa más vista. El cierre no ha defraudado a sus seguidores, esos que han aceptado con naturalidad el argumento de las cinco temporadas, la voz de fondo de Tokio o los giros imposibles de guion. Los mismos que tararean de vez en cuando 'Bella ciao'.

En 'Solo asesinatos en el edificio', tres desconocidos, acérrimos seguidores de los podcast de crímenes, se unen para resolver un asesinato en el gigantesco edifico de Nueva York donde viven. Una historia clásica de misterio, de enredo, con líos, ironía y puñaladas (sobre todo verbales) protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, tres actores que han encontrado su lugar perfecto en esta serie de Star. Sin destripar nada, vean el capítulo en el que no se escucha una sola palabra. Pasan muchas cosas.

María Eugenia García Gil 'Arcane' y 'Loki'

'Arcane' es lo mejor del año sin peros: un guion redondo, unos personajes sólidos, muy bien desarrollados y una animación digital, sí, pero que resulta todo un deleite en su apariencia artesana. Gracias al aumento de los fotogramas por segundo se consigue una gran fluidez que no solo otorga una gran calidad a las escenas de acción sino que dota de una expresividad fantástica a los personajes en los primeros planos. Una mención aparte para esa escena de lucha en dos dimensiones.

'Loki' fue una de las series más esperadas de 2021. Con ella Marvel dio inicio al famoso multiverso tan ansiado por los fans. 'Loki' explora la personalidad de uno de los personajes más carismáticos de Marvel y aunque algunos capítulos resultan farragosos, el resultado final es más que satisfactorio. Un malo inesperado por lo esperado redondea esta serie, la mejor de la marca hasta la fecha. Además, el cierre deja con ganas de más, de mucho más, también a los que no somos unos grandes seguidores de los cómics.