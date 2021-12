Las series que más nos han decepcionado en 2021

No hay lista buena sin lista mala. Eso es así. Aquí va una relación de las series que más nos han defraudado. Y hay alguna sorpresa porque alguna de ellas también forma parte de la lista de lo mejor del año. ¿Qué locura, eh?

Borja Crespo Jupiter's Legacy

Cancelada tras su primera temporada, los inicios de Millarworld en Netflix no han sido muy halagüeños. Las adaptaciones de los tebeos de Mark Millar funcionan muy bien en pantalla grande, pero de momento no han encontrado su lugar en formato serie (la reciente 'Super Crooks' tampoco ha despuntado). La esperada 'Jupiter's Legacy' no convenció a nadie, ni a los posibles espectadores sin prejuicios que desconocían el materia de partida. Tediosa y carente de ideas en su puesta en escena, opta por añadir una supuesta profundidad a los personajes que acaba siendo un ancla que no permite que avance la trama con la fluidez deseable. De llorar.

Daniel Roldán Bruja Escarlata y Visión

¿Qué no te ha gustado 'Bruja Escarlata y Visión'? Esta pregunta me persigue desde que en marzo terminó el noveno capítulo de la primera serie de Marvel para Disney+. Esa arriesgada puesta en escena de recrear las 'sitcom' a lo largo de la historia de la televisión, como un homenaje a los creadores de la pequeña pantalla, me pareció insulsa. No tenían gracia, algo fundamental en las comedias de situación. Me sentí fuera de ese juego, sin entender nada. Una cosa hay que reconocer a la plataforma: apostar por un formato tan arriesgado para la primera serie Marvel tiene su mérito.

José Enrique Cabrero Detrás de sus ojos

Pues la idea era curiosa y estoy seguro de que en la novela funciona mejor, pero 'Detras de sus ojos', en Netflix, se me atragantó casi desde el principio. No me creo nada de lo que cuenta y, lo que es peor, me aburre. Bueno, no, lo peor es que la vi. Y la vi entera. La vi como el que se traga la película de las cuatro de la tarde y, al terminar, se pregunta ¿por qué he perdido el tiempo en esto con la cantidad de cosas que podría hacer con mi vida?

María Eugenia García Gil El juego del calamar

Polémicas aparte, el bombo que se ha dado a esta serie coreana resulta excesivo. El 'battle royale' llevado al terreno de los juegos infantiles podría resultar original, pero la extensión de los capítulos -casi una hora- es exagerada. Sin ir más lejos, la japonesa 'Alice in borderland', del mismo género y con un toque inocente es más ágil y más sencilla de ver. La estructura de 'El juego del calamar' también resulta demasiado encorsetada, como si fuera una cuadrícula perfecta y algunos diálogos reiterativos. Los personajes, en su gran mayoría, resultan indiferentes. Al final, nada nuevo bajo el sol.

Iker Cortés The Morning Show

No es una provocación. A diferencia de la primera entrega, la segunda temporada de 'The Morning Show' es sencillamente terrible y eso que inicialmente apuntaba maneras. Fue valiente al enmarcar la acción durante los meses previos a la pandemia, pero apenas profundiza en el tema, y sin embargo sigue estirando el chicle del #MeToo, pero esta vez con el personaje y detonante de todo el asunto, Mitch Kessler (Steve Carell), totalmente desdibujado. La habilidad que la serie tuvo en 2019 para no caer en un relato maniqueo en torno al acoso sexual en el ámbito laboral, aquí se torna en una caricatura. Han destrozado la ficción. Por suerte nos queda la primera temporada.

Eduardo Paneque Nine Perfect Strangers

Demencial. Con esto bastaría sin necesidad de añadir nada más. La demostración de que cogerse a un grupo de actrices 'estrellas', llevarlos a escenarios estupendos y adaptar una novela de éxito no es garantía de nada. La serie avanza desnortada sin un hilo narrativo coherente y sobre el que quiere que el espectador preste atención. Y, para cuando quizá lo haga, ya estás a otra cosa.

Oskar Belategui Sky rojo

Lo más triste de 'Sky rojo' es que se venda como una oda al empoderamiento y una denuncia de la trata de blancas cuando no hace sino regodearse en el machismo y la violencia. Por fortuna, la crítica y el público no tragaron con este pastiche del cine de Tarantino, una 'road movie' en la que sus protagonistas dan vueltas en círculo por las carreteras y desiertos de Tenerife sin llegar a ninguna parte. 'Sky rojo' aspiraba a repetir el bombazo de 'La casa de papel' jugando a ser 'destroyer' y 'cool', pero resultó un derroche de mal gusto sin puñetera gracia. Por desgracia, se rueda la tercera temporada.

Mikel Labastida Clickbait

Hay series que son malas pero enganchan. Las olvidas una vez acaban pero al menos te entretienen durante el camino. 'Clickbait' ni eso. Un padre de familia es secuestrado y nadie entiende por qué. Para darle más consistencia cada capítulo se cuenta desde un prisma diferente. No hacía falta. Solo lía más y no mejora la historia. No tenemos tiempo para una producción así en estos tiempos de acumulación de títulos.