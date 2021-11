¿Qué series se estrenan en noviembre?

Noviembre llega cargado de estrenos en el ámbito de las series, pero también de algunos regresos sonados. Ahí están 'Narcos: México', sexta temporada de la franquicia, que el 5 de noviembre desembarca en Netflix. Ese mismo día, la quinta temporada de la animada 'Big Mouth' llega también a la plataforma. El 9 de noviembre, la segunda temporada de la descacharrante 'Intelligence', con David Schwimmer a bordo, visita Cosmo. 'Los Simpson' y su temporada 33 harán acto de presencia el 17 de noviembre en Disney+. Dos días más tarde se estrena completa, bajo demanda, la segunda y última temporada de la serie de Leticia Dolera, 'Vida perfecta', en Movistar+. El 24 de junio, Amazon Prime Video estrenará la tercera temporada de 'Hanna' y, finalmente, el 28 de noviembre Javier Cámara vuelve a dar vida a Juan, ese político de Logroño venido a más, en 'Venga Juan'. Será en HBO Max.

Disney+, 3 de noviembre Premisa

Vídeo.

Actor, guionista, director y productor, B. J. Novak se hizo mundialmente conocido por dar vida al becario pelota y ambicioso de 'The Office' en su versión americana, sitcom en la que también participó como productor y escritor. Ahora presenta su primera ficción como creador, una serie antológica centrada en cuestiones morales y atemporales. Los episodios ponen en primer plano temas provocadores con la ayuda de personajes complejos e historias magníficamente hiladas, repletas de humor y emoción.

Apple TV+, 3 de noviembre Dr. Brain

Vídeo.

La fiebre por las producciones surcoreanas no parece tener fin. Dirigida y producida por Kim Jee-woon, responsable de títulos como 'Dos hermanas' o 'El bueno, el malo y el raro', y protagonizada por Lee Sun-kyun, uno de los protagonistas de la laureada 'Parásitos', llega 'Dr. Brain', una ficción basada en el popular cómic coreano homónimo. La serie sigue a un brillante neurocientífico que sufre una horrible tragedia cuando su familia muere en un extraño accidente. Desesperado por descubrir qué ocurrió, logra acceder al cerebro de sus familiares muertos para extraer algunas pistas.

Amazon Prime Video, 5 de noviembre Historias para no dormir

Vídeo.

Regresa el clásico de Chicho Ibáñez Serrador y lo hace de la mano de su hijo, Alejandro Ibáñez, como productor, y de cuatro destacados cineastas, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz. En lugar de dar forma a nuevas historias para no dormir, los cuatro directores han optado por sacar punta a distintos relatos que el genio de la televisión puso en pantalla. Paula Ortiz se atreve con uno de los más icónicos, 'El asfalto'. Rodrigo Cortés apuesta por 'La broma', Rodrigo Sorogoyen, por 'El doble', y Paco Plaza introduce al propio Chicho en su revisión de 'Freddy'. Merece la pena.

Filmin, 5 de noviembre Juan Pilila

Vídeo.

Viene con polémica este 'Juan Pilila'. La serie de animación infantil sobre el hombre con el pito más largo del mundo, dirigida a niños a partir de los 4 años, ha sido un rotundo éxito en Dinamarca, de donde es originaria. Con tan enorme miembro, Juan ayuda al prójimo, pero también es víctima de grandes problemas y aventuras en su día a día. Ante la desmesurada polémica, los creadores y psicólogos infantiles que participaron en la escritura del guion defendieron su carácter puramente pedagógico: «La serie muestra a un hombre impulsivo, que comete errores, tal como lo hacen los niños. Pero lo más importante es que Juan Pilila, al final, lo hace bien. Asume la responsabilidad de sus acciones». A lo que el director de la cadena pública añadió: «La serie habla sobre ser fiel a uno mismo –incluidos los defectos–. Además, aborda la curiosidad de los niños sobre el cuerpo humano: desde las cosas más vergonzosas hasta las más divertidas».

SyFy, 7 de noviembre Day of the Dead

Vídeo.

La vida en el pueblo de Mawinhaken toma un giro aterrador cuando los muertos comienzan a levantarse y sus habitantes deben luchar para sobrevivir. Es la premisa con la que arranca esta serie, inspirada en el universo zombi que con tanto mimo y cariño desarrolló George A. Romero. Los showrunners Scott Thomas y Jed Elinoff ofrecen una nueva ficción de corte apocalíptico que pone el foco en un grupo de desconocidos durante las primeras 24 horas de esta invasión de muertos vivientes.

Atresplayer Premium, 7 de noviembre Cardo

Vídeo.

Los Javis, Ambrossi y Calvo, tienen una nueva serie. 'Cardo' estrenará sus dos primeros episodios el 7 de noviembre en la plataforma premium de Atresmedia. La ficción es el retrato de la generación nacida en los 90 «a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso». Basada en una idea original de Ana Rujas, 'Cardo' está protagonizada por ella y dirigida por Claudia Costafreda, ambas cocreadoras y guionistas de la serie. El elenco de la ficción lo completan Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibáñez y Yolanda Ramos.

Movistar+, 8 de noviembre Dexter: New Blood

Vídeo.

El regreso de uno de los psicópatas con más carisma de la televisión sí que ha sido una de las sorpresas de la temporada. Showtime ha producido diez nuevos episodios de 'Dexter'. 'Dexter: New Blood' se ambienta diez años después de que Dexter Morgan (Michael C. Hall) desapareciera en el ojo del huracán Laura. El asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay –un homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay– en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo.

Apple TV+, 12 de noviembre The Shrink Next Door

Vídeo.

Inspirada en hechos reales y en un podcast original del mismo nombre, 'The Shrink Next Door' sigue la bizarra relación durante décadas entre el psiquiatra Isaac 'Ike' Herschkopf (Paul Rudd) y su paciente Martin 'Marty' Markowitz (Will Ferrell). Dirigida por Michael Showalter y Jesse Peretz, artífice de algunos capítulos de 'GLOW', la serie explora cómo una dinámica médico-paciente aparentemente normal se transforma en una relación de explotación llena de manipulación, toma de poder y disfunción en su máxima expresión.

Disney+, 12 noviembre Dopesick: historia de una adicción

Vídeo.

Michael Keaton protagoniza y produce 'Dopesick: historia de una adicción'. Estructurada en ocho episodios, la ficción cuenta cómo una compañía farmacéutica desencadenó la peor epidemia de drogas, en concreto opioides, en la historia de Estados Unidos. Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever y Rosario Dawson completan el reparto de esta miniserie inspirada en el libro de Beth Macy, bestseller en la lista del New York Times.

HBO Max, 14 de noviembre Kamikaze

Vídeo.

Basada en la novela 'Muleum', de Erlend Loe, este drama sigue los pasos de Julie, una joven con una vida aparentemente perfecta: tiene una familia que la quiere, amigos geniales y mucho dinero. Sin embargo, tras cumplir 18 años recibe un mensaje que lo cambiará todo para siempre. Después de perder a sus padres y a su hermano en un accidente de avión, se embarca en un viaje salvaje y turbulento de autodescubrimiento, que la lleva desde su Dinamarca natal a los rincones más lejanos del mundo.

Disney+, 17 de noviembre Hit-Monkey

Vídeo.

Se acerca una nueva producción animada de Marvel y lo cierto es que tiene muy buena pinta. La ficción sigue los pasos de un mono de cara roja japonés, que con la ayuda del fantasma de un asesino a sueldo estadounidense, emprende una búsqueda de venganza en los bajos fondos de Tokio y se convierte en el famoso 'asesino de asesinos'. Interesante propuesta.

Netflix, 19 de noviembre Rumbo al infierno

Vídeo.

El creador de la estimable 'Tren a Busán' y la más tediosa 'Península', el surcoreano Sang-Ho Yeon, es el responsable de esta historia en la que la aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso que defiende la idea de la justicia divina. Nueva dosis de Corea del Sur para quienes se están convirtiendo en adictos al buen hacer de los asiáticos.

Netflix, 19 de noviembre Cowboy Bebop

Vídeo.

Es el gran estreno de Netflix para este mes y, a juzgar por el tráiler que la compañía de Reed Hastings ha mostrado ya, tiene muy buena pinta. Basado en el manga y el anime homónimos, la ficción pone el foco en los cazarrecompensas Spike, Jet y Faye, que recorren el sistema solar en busca de trabajillos para sacarse algo de dinero, a lo Han Solo en 'Star Wars'. Ahora bien, ¿podrán escapar del pasado asfixiante de Spike? Creada por André Nemec, esta adaptación a carne y hueso está protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda.

Amazon Prime Video, 19 de noviembre La rueda del tiempo

Vídeo.

'La rueda del tiempo' es una de las sagas de fantasía más populares de todos los tiempos, con más de 90 millones de libros vendidos. Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, esta adaptación a la pequeña pantalla sigue sigue a Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido y que salvará o destruirá a la humanidad.

Filmin, 23 de noviembre Possessions

Vídeo.

Shachar Magen es el responsable de esta serie de origen francés que se desarrolla a lo largo de siete episodios. En mitad de una boda las luces se apagan. Al encenderse de nuevo, el novio yace muerto en el suelo y la novia, Natalie, una joven francesa expatriada en Israel, aparece ensangrentada y con un cuchillo. El argumento se complica pues Karim, un diplomático francés responsable de brindar ayuda a los ciudadanos en dificultad, cae gradualmente bajo los encantos de la sospechosa.

Netflix, 24 de noviembre Una historia real

Vídeo.

Kevin Hart y Wesley Snipes protagonizan esta miniserie que se centra en un humorista conocido globalmente que busca desesperadamente una escapatoria después de que su hermano decida sabotear todo en una noche en Filadelfia.

Disney+, 24 de noviembre Ojo de halcón

Vídeo.

Nueva serie ambientada en el universo Marvel. Esta vez su protagonista es el exvengador Clint Barton, alias Ojo de Halcón (Jeremy Renner), que tiene una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad. Pero, ¿lo conseguirá? Tal vez con la ayuda de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Completan el reparto Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James y la debutante Alaqua Cox como Maya Lopez. Ojo de Halcón está dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie.