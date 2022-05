¿Qué series se estrenan en junio? A las puertas del verano, 'Irma Vep', 'Ms. Marvel', 'La casa de papel: Corea' y 'Chloe' se presentan como los grandes estrenos en un mes en el que vuelven 'Borgen', 'The Boys', 'Physical', 'Peaky Blinders', 'Para toda la humanidad', 'The Umbrella Academy', 'Westworld' y 'Solo asesinatos en el edificio'

La tercera temporada de 'The Boys' es una de las series más esperadas este mes. / Virginia Carrasco

Este mes son, sin duda, más importantes los regresos que los estrenos. Porque junio supone la vuelta de pesos pesados como 'Borgen', 'The Boys', 'Physical', 'Devils' o 'Para toda la humanidad'. Algunas de las ficciones, como 'Peaky Blinders' o 'Con amor, Víctor', incluso se despiden. Entre los estrenos más interesantes están 'Irma Vep', 'Ms. Marvel', 'La casa de papel: Corea' y 'Chloe'.

Netflix, 2 de junio, cuarta temporada Borgen

Netflix estrena los nuevos capítulos de uno de los dramas políticos más interesantes del momento. Tras su emisión en la televisión danesa, llega esta nueva tanda de episodios titulada 'Power & Glory'. Birgitte Nyborg, a la que da vida Sidse Babett Knudsen, acaba de ser nombrada ministra de Asuntos Exteriores. Su nombramiento coincide con el descubrimiento de petróleo en Groelandia. El hallazgo desata un conflicto internacional por ver quién acaba explotando el bien. Mientras tanto, la ficción muestra la evolución de Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen), que regresa al mundo del periodismo tras asumir un rol de influencia en una televisión nacional.

Prime Video, 3 de junio, tercera temporada The Boys

La segunda temporada de 'The Boys' acababa en una suerte de guerra fría y de tensa calma entre Vought y Los Siete y el grupo de renegados que trataba de darles caza. Ojo que va spoiler. Por un lado, se descubría que la corporación es la que había creado a los superhéroes inyectándoles compuesto V. Por el otro, la esposa de Butcher, Becca, motivación del personaje para acabar con la megacorporación que rige los destinos de los superhéroes, moría a manos de su propio hijo. Y es que el chaval, enfurecido, sacaba la la luz sus poderes achicharrando a Stormfront, pero también a su madre sin querer. La Reina Maeve amenazaba a Patriota con filtrar un vídeo en el que se mostraba al líder de Los Siete permitiendo que un avión repleto de pasajeros se estrellase durante un ataque terrorista, si no permitía a Butcher largarse con el crío. ¿Qué sucederá en los siguientes ocho episodios?

Apple TV+, 3 de junio, segunda temporada Physical

Annie Weisman es la creadora, guionista y productora ejecutiva de esta ficción que aborda cómo una ama de casa se convierte en la reina de los vídeos de fitness en los ochenta. La segunda temporada empieza con nuestra protagonista Sheila Rubin (Rose Byrne) después de lanzar con éxito su primer vídeo, pero pronto se encontrará con nuevos y más grandes obstáculos en su camino. Sheila se debate entre la lealtad a su esposo (Rory Scovel) y los valores que él representa, y una peligrosa atracción por otra persona. Y como ya no es la única diva del aeróbic de la ciudad, tendrá que enfrentarse a una feroz competencia en su lucha por construir un verdadero imperio del fitness. Se une al reparto en esta segunda temporada el Murray Bartlett en el papel de Vincent 'Vinnie' Green, un carismático monitor de fitness, gurú de la pérdida de peso y pionero de las teletiendas nocturnas.

HBO Max, 7 de junio Irma Vep

Creada y dirigida por Olivier Assayas, 'Irma Vep' sigue los pasos de Mira (Alicia Vikander), una estrella de cine estadounidense desilusionada por su carrera y una reciente ruptura, que llega a Francia para interpretar a Irma Vep en una nueva versión del clásico del cine mudo francés, 'Les Vampires'. Con el telón de fondo de un espeluznante thriller criminal, Mira lucha cuando las diferencias entre ella y el personaje que interpreta comienzan a desdibujarse y fusionarse. La serie descubre el terreno incierto que se encuentra en la frontera entre ficción y realidad, artificio y autenticidad, arte y vida...

Filmin, 7 de junio Sospechosos

Tawfik Abu Wael, director de la polémica 'Our Boys', continúa su meteórica carrera con 'Sospechosos', un thriller brutal que pondrá al límite de la verdad a un grupo de chicos marginados de la sociedad israelí, que se convierten en los principales sospechosos de la violación de una menor. A partir de ese momento, su ya desequilibrado mundo se tambalea por completo. Naomi, su profesora favorita y esposa de Avner, el comisario que está investigando el caso, se debate entre su marido y sus chicos. 'Sospechosos' se cuestiona la oportunidad que tienen estos chicos para romper el ciclo de violencia en el que se encuentran y cambiar el curso de sus vidas mientras afrontan día a día un sistema sin esperanza e ineficaz.

Disney+, 8 de junio Ms. Marvel

Ojo a la nueva ficción que Disney ha preparado para este mes ambientada en el universo Marvel. 'Ms. Marvel' pone el foco en Kamala khan, una adolescente musulmana estadounidense que vive en Jersey City. Kamala es una gamer total y también escribe fan-fiction. Además, es fan de los superhéroes y tiene una imaginación descomunal, sobre todo cuando se trata de la Capitana Marvel. Pero Kamala se siente invisible tanto en casa como en el colegio... Hasta que descubre que tiene superpoderes como esos héroes que siempre ha admirado. Iman Vellani encarna a Kamala Khan, en un reparto que también cuenta con Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah y Zenobia Shroff.

Netflix, 8 de junio Un hijo tuyo

Punto de partida potente el de esta serie escandinava. Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo... y recuperar a su amor perdido. Creada por Amalie Næsby Fick y Nikolaj Feifer, la ficción cuenta con Josephine Park, Olivia Joof y Simon Sears entre sus actores.

Netflix, 10 de junio, sexta y última temporada Peaky Blinders

Llega más tarde de lo esperado, pero llega. La sexta temporada de 'Peaky Blinders', la ficción de gánsteres ambientada en la Inglaterra después de la I Guerra Mundial, se estrenará el 10 de junio en Netflix. La quinta temporada, ojo que se viene spoiler, cerraba con Tommy Shelby, el personaje al que da vida Cillian Murphy, al borde del suicidio. Todos los personajes principales de la serie que sigue con vida están confirmados para la sexta temporada. Así que junto a Murphy estarán Paul Anderson (Arthur), Sophie Rundle (Ada), Finn Cole (Michael), Sam Clafin (Mosley), Natasha O'Keeffe (Lizzie), Harry Kirton (Finn), Anya Taylor-Joy (Gina) y Brian Gleeson (McCavern).

Apple TV+, 10 de junio, tercera temporada Para toda la humanidad

Llega la tercera temporada de 'Para toda la humanidad', la ficción de Ronald D. Moore, el responsable de 'Battlestar Galactica' u 'Outlander', que presenta una realidad alternativa en la que la Unión Soviética llega antes a la Luna que los estadounidenses. La nueva temporada se desarrolla a principios de los 90, y nos presenta una trepidante carrera hacia una nueva frontera espacial: Marte. El planeta rojo se convierte en la nueva meta de la carrera espacial no solo para EE UU y la Unión Soviética, sino también para un nuevo jugador inesperado que tiene mucho que demostrar y pondrá toda la carne en el asador. El reparto que regresa para la tercera temporada incluye a Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña y Wrenn Schmidt, junto con la nueva adición de Edi Gathegi, quien interpretará a Dev Ayesa, un carismático visionario con la vista puesta en las estrellas.

Prime Video, 10 de junio Sin límites

Simon West, responsable de 'Tomb Raider', está detrás de 'Sin límites', una superproducción de habla hispana que narra la historia de la primera vuelta al mundo, coincidiendo con la celebración del quinto centenario de la expedición. Estructurada en seis capítulos de unos cuarenta minutos de duración, la ficción ha sido rodada entre España y la República Dominicana y está protagonizada por Rodrigo Santoro, Álvaro Morte, Adrián Lastra, Manuel Morón y Bárbara Goenaga, entre otros.

Netflix, 10 de junio Intimidad

Un video sexual de una política con futuro prometedor (Itziar Ituño), filtrado a la prensa, es el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada. ¿Dónde están los límites de nuestra Intimidad? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nuestra privacidad se convierte en la conversación de todo el mundo? Creada por Laura Sarmiento y Verónica Fernández, el elenco de esta historia incluye a Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener , Emma Suárez y Yune Nogueiras.

Starzplay, 12 junio Becoming Elizabeth

La nueva ficción de Starzplay explora la fascinante y desconocida historia de los primeros años de la reina más emblemática de Inglaterra. Mucho antes de ascender al trono, la joven Isabel Tudor, interpretada por Alicia von Rittberg, era una adolescente huérfana que se vio envuelta en la política y la política sexual de la corte inglesa. La muerte del rey Enrique VIII hace que su hijo Eduardo, de nueve años, interpretado por Oliver Zetterström, asuma el trono y pone en marcha una peligrosa lucha por el poder cuando Isabel, Eduardo y su hermana María, interpretada por Romola Garai se encuentran como peones en un juego entre las grandes familias de Inglaterra y las potencias de Europa que se disputan el control del país. 'Becoming Elizabeth' ha sido creada y escrita por la galardonada dramaturga y guionista de televisión Anya Reiss.

Movistar Plus+, 13 de junio Trigger Point: Fuera de control

Lana Washington (Vicky McClure) es una agente experimentada en desactivar bombas. Trabaja junto a su compañero Joel Nutkins (Adrian Lester), son exmilitares y están muy unidos, ya que sirvieron juntos en Afganistán. Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina en tragedia. A partir de este momento, Lana se vuelve temeraria y fuera de control, aunque lidera el equipo y la investigación. Bajo una brutal tensión, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres podrían estar dirigidos contra el equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques y por qué?

Netflix, 15 de junio El idiota preferido de dios

Ben Falcone es el creador y el protagonista de 'El idiota preferido de Dios', una nueva comedia de Netflix. Falcone da vida al tierno Clark. En realidad, sería la última persona que Dios elegiría para combatir el mal, así que va a necesitar que la chica que le gusta y sus amigos le ayuden a salvar el mundo. Completan el reparto Melissa McCarthy y Leslie Bibb.

Movistar Plus+, 16 de junio, segunda y última temporada Paraíso

Nueve meses en postproducció ha estado la segunda y última temporada de 'Paraíso', la ficción con la que Movistar Plus+ buscaba tener su propia 'Stranger Things', con un ligero cambio de elementos. Ya saben, chavales, ambientación noventera, que no ochentera, y esa mezcla de fantasía, comedia, romance y misterio. Han pasado tres años desde los acontecimientos de la primera temporada y otro grupo de No Muertos, las Novavis, aparece en Almanzora. Su objetivo es destruir el pueblo para poder llevar a cabo su ritual de regeneración. La vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla corre peligro. A todo esto se une otro misterio: el verdadero origen de Javi, un secreto escondido por sus padres desde su nacimiento.

Netflix, 22 de junio, tercera temporada The Umbrella Academy

Adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá, la ficción de Netflix acaba su segunda temporada con los los Hargreeves regresando al presente y evitando el Apocalipsis que iba a producirse en noviembre de 1963. El problema, y cuidado que va spoiler, es que volvían a un presente diferente en el que su padre había adoptado a otros niños. En la tercera temporada de la serie volveremos a ver a los personajes de Vanya (Elliot Page), Cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Ben (Justin H. Min), Luther (Tom Hopper), Sir Reginald (Colm Feore) y Lila (Ritu Arya).

Apple TV+, 24 de junio Loot

En 'Loot' la multimillonaria Molly Novak (Maya Rudolph) tiene una vida de ensueño con jets privados, una gran mansión y un gigayate; cualquier cosa que se le pueda antojar. Pero cuando su marido la traiciona tras 20 años casados, ella empieza a perder la cabeza a plena vista de la opinión pública, convirtiéndose en carnaza para los tabloides. Está a punto de tocar fondo cuando se entera, para su sorpresa, de que tiene una fundación benéfica dirigida por la sensata Sofía Salinas (Michaela Jaé Rodríguez), quien le ruega a Molly que deje de generar mala prensa. Con su leal asistente Nicholas (Joel Kim Booster) a su lado, y con la ayuda de Sofía y su equipo, incluido el amable contable Arthur (Nat Faxon) y su optimista primo Howard (Ron Funches), Molly se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Ayudar a los demás podría ser lo que necesitaba para volver a ser ella misma.

Netflix, 24 de junio La casa de papel: Corea

Ojo a la distopía que se han marcado en Corea del Sur para adaptar 'La casa de papel' al país asiático. En esta reinterpretación de la ficción española, unos atracadores se encierran en la casa de la moneda de una Corea unificada con varios rehenes. La policía debe detener a la banda... y a su misterioso líder.

Prime Video, 24 de junio Chloe

Alice Seabright, responsable de 'Sex Education', está detrás de 'Chloe', un thriller psicológico protagonizado por Erin Doherty. Organizada en seis episodios, la serie sigue la historia de Becky Green (Doherty), una chica obsesionada con la imagen perfecta que reflejan las redes sociales de su amiga de la infancia Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert). La encantadora vida de Chloe, su cariñoso marido y su círculo de amigos exitosos están siempre a un clic de distancia, y Becky no puede resistirse a asomarse a un mundo que contrasta tanto con el suyo, mientras cuida de su madre, que padece demencia precoz. Cuando Chloe muere repentinamente, Becky asume una nueva identidad y se infiltra en las envidiables vidas de los amigos más cercanos de Chloe para averiguar qué le ocurrió.

HBO Max, 27 de junio, cuarta temporada Westworld

La fantasía futurista imaginada por Lisa Joy y Jonathan Nolan regresa con la incorporación de la ganadora del Oscar Ariana DeBose al reparto como actriz invitada. Esta nueva tanda de capítulos supone una oscura odisea sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra. Tras el explosivo final de la temporada tres, hay algunos frentes abiertos.

Disney+, 28 de junio, segunda temporada Solo asesinatos en el edificio

Cuidado, que vienen spoilers. Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

Filmin, 28 de junio Todo lo que amas

Triunfó en la televisión noruega y ha sido premiada en el festival de series de Cannes este 2022. 'Todo lo que amas' es la nueva serie de la guionista de 'Young & Promisin', Marie Hafting, y el director de 'Home Ground', Stian Kristiansen. En este drama se hacen una pregunta: ¿podrías amar a un nazi? Sara descubre que Jonas guarda un oscuro secreto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Jonas para ganar reconocimiento en los foros de extrema derecha que frecuenta? ¿Y es posible que Sara todavía vea a la persona detrás de todos los pensamientos que no puede entender o aceptar?