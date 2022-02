¿Qué series se estrenan en febrero? 'The Walking Dead', la serie de zombis más longeva de la televisión, dice adiós, en un mes en el que se estrenan títulos como 'Pam & Tommy', 'Sospechosos', 'Separación', 'Reacher' y 'Vikingos: Valhalla'

Los espectadores dirán adiós en febrero a la serie de zombis más longeva de la televisión: 'The Walking Dead'. La segunda parte de la última temporada llegará a Fox el 21 de febrero, un mes en el que también se despide otra estupenda ficción, 'Killing Eve', cuya cuarta temporada llegará a HBO Max el 27 de febrero. Antes, el 4 de febrero, regresará 'Raised by Wolves' a HBO Max con su segunda temporada, mientras que el 18 de febrero Amazon Prime Video estrenará la cuarta de 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Filmin, 1 de febrero El rey de Varsovia

Vídeo.

Algunos han definido 'El rey de Varsovia', como la 'Peaky Blinders' polaca. Basada en el superventas homónimo de Szczepan Twardoch, la serie se sitúa en la Varsovia de 1937 y gira alrededor de la mafia judía que dominaba la capital polaca en el período de entreguerras, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Campeones de boxeo, aristócratas y gánsteres conforman una trama minada de intriga en la que se plantean asuntos como la ambición de poder, el nacionalismo y la crisis de identidad.

Disney+, 2 de febrero Pam & Tommy

Vídeo.

Ambientada en los salvajes inicios de internet, 'Pam & Tommy' aborda la filtración de la cinta sexual que la actriz Pamela Anderson y el batería Tommy Lee grabaron. La cinta VHS, robada de la casa de la pareja por un contratista descontento, pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a la web en 1997. Esta miniserie de ocho episodios encierra una historia de amor, una gamberrada delictiva y una historia con moraleja, y explora la conexión entre privacidad, tecnología y la fama. Lily James se pone en la piel de Pamela Anderson y Sebastian Stan, en la de Tommy Lee. El contratista descontento es Seth Rogen, que también está detrás de la producción ejecutiva.

Apple TV+, 4 de febrero Sospechosos

Vídeo.

Uma Thurman es la protagonista de este thriller lleno de suspense. La actriz da vida a una empresaria, madre de un hijo que es secuestrado en un hotel en Nueva York. Cuando el suceso acontece, todas las sospechas recaen rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión. Así comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la Agencia Británica contra el Crimen y el FBI y para demostrar su inocencia.

Amazon Prime Video, 4 de febrero Reacher

Vídeo.

Jack Reacher, el personaje al que Tom Cruise dio vida en la gran pantalla, llega ahora a Amazon Prime Video. En esta ocasión, es Alan Ritchson quien encarna a este veterano investigador de la policía militar que acaba de regresar a la vida civil. Cuando llega a la pequeña ciudad de Margrave, Georgia, se encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años. La policía lo detiene inmediatamente y los testigos oculares sitúan a Reacher en la escena del crimen. Mientras trata de demostrar su inocencia, empieza a surgir una conspiración. La ficción se basa en la primera novela de Lee Child sobre Jack Reacher: 'Killing Floor' y Nick Santora se ha dedicado a adaptarlo para la televisión.

Netflix, 11 de febrero ¿Quién es Anna?

Vídeo.

Shonda Rhimes es la creadora de esta ficción que sigue los pasos de Vivian (Anna Chlumsky), una periodista que investiga a Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram, que robó el corazón y también el dinero de la élite de Nueva York. Anna y la periodista forman una oscura y divertida relación de amor-odio mientras Anna espera ser juzgada y la reportera lucha a contrarreloj para responder a la pregunta que da título a la serie.

Apple TV+, 18 de febrero Separación

Vídeo.

De la mano de Ben Stiller y el creador Dan Erickson llega 'Separación'. La serie pone el foco en Mark Scout (Adam Scott), que dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre trabajo y vida personal. Este arriesgado experimento es puesto en tela de juicio cuando Mark se encuentra envuelto en un misterio que le obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo. Entre el reparto, además de Scott, se encuentran Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken.

Filmin, 22 de febrero Germinal

Vídeo.

La serie más vista del año en Francia es la espectacular adaptación de la novela homónima de Émile Zola, ambientada en 1860, una ambiciosa producción que sigue los pasos de Etienne Lantier, un joven que huye de Lille tras agredir a un superior. Pronto encuentra refugio en la ciudad minera de Montsou, donde descubre las duras condiciones de trabajo de los mineros y las humillaciones diarias que soportan los trabajadores, hasta que un buen dían comienzan a soñar con una revolución que se cristaliza en una huelga.

Movistar Plus+, 24 de febrero La vuelta al mundo en 80 días

Vídeo.

Nueva adaptación en formato de miniserie de la estupenda novela de Julio Verne. David Tennant es Phileas Fogg, el protagonista que en 1872 acepta una apuesta casi imposible: dar la vuelta al mundo por tierra, mar y aire en tan solo 80 días. De su asistente, el ingenioso francés Passepartout, hará Ibrahim Koma, y junto a ellos también se embarcará una periodista, Abigail Fix (Leonie Benesch).

Netflix, 25 de febrero Vikingos: Valhalla

Vídeo.

Ambientada hace más de mil años, a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia: desde el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) o su apasionada y decidida hermana, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), hasta el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). La tensión entre los vikingos y la corona inglesa culmina en un punto de inflexión sangriento. Estos tres vikingos emprenden un viaje épico que les llevará por mares y campos de batalla, desde Kattegat a Inglaterra y más allá, en su lucha por la gloria y la supervivencia.