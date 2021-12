¿Qué series se estrenan en enero? 'Archivo 81', 'Chucky', 'Express' o 'El Pacificador' son algunas de las nuevas ficciones que llegan a la pantalla en un mes en el que regresan títulos como 'Euphoria', 'Ozark', 'Servant' y se despide 'After Life'

Año nuevo, series nuevas. Comienza 2022 y lo hace con varios títulos de calado, pero también con regresos importantes. Ahí está 'Euphoria', que después de dos capítulos especiales con motivo de la pandemia, vuelve con una segunda temporada a partir del 10 de enero en HBO Max. El 14 de enero se estrenará en Netflix la tercera y última temporada de 'After Life', la descarnada serie que Ricky Gervais ha escrito en torno al luto y el 21 de enero regresan a la parrilla 'Ozark' (Netflix) y 'Servant' (Apple TV+), con su cuarta y tercera temporada, respectivamente. Pero más sorprendente es que la fantástica 'Fringe' llegue completa a HBO Max el 20 de enero.

Atresplayer Premium, 2 de enero Señor, dame paciencia

Jordi Sánchez vuelve a meterse en la piel de Gregorio, aquel padre ultraconservador, reaccionario y lleno de prejuicios que protagonizó la cinta homónima. La serie, de hecho, es una continuación de aquella historia. Gregorio acaba de perder su casa y su trabajo como director de la sucursal de un banco, quedando en la calle y a merced de la hospitalidad de sus hijos, que no tendrán más remedio que ir turnándose para acogerle. Completan el reparto Norma Ruiz, Félix Gómez, Carol Rovira, Adam Jezierski, Carlos Librado, Santi Cuquejo, Jorque Suquet, Darío Paso y Silvia Abril, que tendrá una colaboración especial.

Filmin, 4 de enero Los Larkin

Simon Ny, aclamado guionista de 'Los Durrell', regresa a la pantalla con 'Los Larkin', una ficción que adapta la saga 'The Darling Buds of May' de H. E. Bates. El guionista recupera todo el carisma de la novela original y nos traslada a finales de los años 50, en el idílico condado de Kent (Inglaterra), para conocer a los entrañables Larkin, una familia obrera del campo encabezada por Pop (Bradley Walsh) y Ma Larkin (Joanna Scanlan). La serie, formada por 6 episodios de 60 minutos, contó con más de 4 millones de espectadores durante su estreno en Inglaterra, lo que la ha convertido en el nuevo fenómeno 'feel-good' televisivo británico.

HBO Max, 5 de enero La chica de la limpieza

Drama y thriller se dan la mano en esta historia que pone el foco en Thony De La Rosa, una médico camboyana dispuesta a todo por salvar a su hijo, al que se le ha diagnosticado un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas y forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina.

HBO Max, 9 de enero Los Gemstone

Continúa la ficción en torno a esta saga de televangelistas, continuamente envuelta en desacuerdos sobre el negocio familiar. Creada por Danny McBride, la segunda temporada encuentra a los Gemstone amenazada por gente del exterior, tanto del pasado como del presente, que quieren destruir su imperio.

HBO Max, 10 de enero, segunda temporada Euphoria

La pandemia truncó, en cierta manera, la continuación de una de las series más interesantes de 2019. Y aunque este mismo año se lanzaron dos capítulos especiales de esta ficción, en el que la covid sobrevolaba ambos episodios, será ahora cuando este drama que sigue los pasos de varios adolescentes tenga su continuación. En el único tráiler que hemos podido ver hasta el momento, Rue (Zendaya) aparece cargando una maleta llena de droga, volviendo a rehabilitación y en algunas secuencias románticas con Jules (Hunter Schafer). ¿Habrá idilio?

SyFy, 10 de enero Chucky

Vuelve Chucky, el de verdad, no el muñeco moderno adaptado a las nuevas tecnologías. Un idílico pueblo estadounidense se ve sumido en el caos cuando un muñeco Chucky aparece en un mercadillo en un barrio residencial. Al poco, empiezan a producirse una serie de terroríficos asesinatos que destapan la hipocresía y los oscuros secretos de los vecinos. Brad Dourif vuelve a prestar su voz a Chucky y, además, volverán algunos de los actores que han formado parte de la saga. Jennifer Tilly, Alex Vincent y Fiona Dourif. Don Mancini, creador y guionista de la saga 'Muñeco diabólico, ha adaptado la historia para televisión, dirige el primer episodio y colabora como showrunner.

Fox, 10 de enero Walker

¿Se acuerdan de 'Walker, Texas Ranger', la serie que protagonizaba Chuck Norris? Pues por alguna razón que no acabamos de comprender, la cadena The CW, orientada al público joven, ha puesto en marcha un reinicio de la franquicia protagonizado por Jared Padalecki, uno de los protagonistas de 'Sobrenatural'. Ya ha sido renovada para una tercera temporada.

HBO Max, 12 de enero Naomi

Protagonizada por Kaci Walfall en el papel principal, llega esta nueva serie de DC que sigue el viaje de una adolescente desde su pequeña ciudad del noroeste hasta las alturas del Multiverso. Cuando un evento sobrenatural sacude su ciudad natal, Naomi se propone descubrir sus orígenes, y lo que descubre desafiará todo lo que creemos sobre nuestros héroes.

Hbo Max, 13 de enero El Pacificador

Otra nueva serie ambientada en el universo DC, esta vez protagonizada por el personaje de 'El Escuadrón Suicida' de James Gunn al que da vida John Cena. Esta ficción cuenta los orígenes de El Pacificador, un superhéroe dedicado en cuerpo y alma a establecer la paz mundial pero que está dispuesto a utilizar el poder de las armas para conseguirlo.

Netflix, 14 de enero, tercera temporada After Life

Ricky Gervais pone fin a la serie en la que aborda el luto. Escrita y dirigida por él mismo, Gervais da vida al redactor de un pequeño periódico local que trata de asimilar la muerte de su esposa y que en el camino adopta una nueva actitud en un intento por alejar a los que están tratando de ayudarlo.

Netflix, 14 de enero Archivo 81

James Wan, el responsable de las memorables 'Saw' e 'Insidious' está en la producción de 'Archivo 81'. La ficción narra la historia de Dan Turner (Mamoudou Athie), un archivista que acepta el encargo de restaurar una colección de cintas de vídeo de 1994. Mientras reconstruye la obra de la documentalista Melody Pendras (Dina Shihabi), Dan se va sumergiendo en la investigación que esta llevó a cabo sobre una peligrosa secta en el bloque de pisos Visser.

Starzplay, 16 de enero Express

'Express' es la primera producción original de Starzplay en España. Creada por Ivan Escobar, showrunner y guionista, junto a Antonio Sánchez Olivas y Martín Suárez, la serie cuenta la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, después de ser esta víctima de una de las formas más novedosas de violencia criminal que se está propagando de forma masiva, los secuestros exprés.

Apple TV+, 21 de enero Los Fraguel: la diversión continúa

Esto sí que ha sido una sorpresa. 'Los Fraguel' están de vuelta con una nueva serie de trece episodios que lleva por apellido, 'La diversión continúa'. Gobo, Musi, Rosi, Dudo y Bombo regresan a la pantalla con nuevas aventuras en esta ficción producida por Lisa Henson y Halle Stanford, de The Jim Henson Company, y el colaborador de Henson, John Tartaglia.

Hbo Max, 25 de enero La Edad Dorada

De la mano del creador Julian Fellowes ('Downton Abbey'), llega 'La edad dorada', una ficción ambientada en la llamada Edad Dorada estadunidense. un período de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas, y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas. La ficción arranca en 1882 con la mudanza de la joven Marian Brook (Louisa Jacobson) de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de la muerte de su padre para vivir con sus tías adineradas Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon).

Disney+, 26 de enero Hit-Monkey

Un mono de cara roja japonés, con la ayuda del fantasma de un asesino a sueldo estadounidense, emprende una búsqueda de venganza en los bajos fondos de Tokio y se convierte en el famoso «asesino de asesinos». Es la premisa de la nueva serie de animación de Marvel.

Movistar+, 28 de enero Todos mienten

Pau Freixas crea y dirige 'Todos mienten', una ficción que cuenta con actores de la talla de Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca o Jorge Bosch. Macarena se acuesta con el hijo de su mejor amiga y alguien sube el vídeo a internet. Ese día se pone patas arriba la vida de Belmonte, una apacible urbanización de clase alta. A partir de ahí una frenética cadena de consecuencias hace que todos sus habitantes se enfrenten a sus miserias y secretos más profundos.

Netflix, 28 de enero Feria: la luz más oscura

¿Y si dos hermanas adolescentes descubren que sus padres son unos asesinos? Eva (Ana Tomeno) y Sofía (Carla Campra) tendrán que enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres, quienes, antes de desaparecer, han dejado atrás 23 víctimas. Agustín Martínez y Carlos Montero están detrás de este thriller estructurado en ocho episodios y ambientado en un pequeño pueblo blanco de la sierra andaluza a mitad de los años noventa.

Netflix, 28 de enro La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana

Anna (Kristen Bell), que mezcla a partes iguales vino, pastillas y cazuelas con una imaginación exacerbada, se obsesiona con un atractivo vecino y presencia un asesinato... o eso cree. Todo un thriller de humor negro producido por Will Ferrell y la propia Kristen Bell, que también actúa junto con Michael Ealy y Tom Riley.

Dark, 28 de enero Hijos de Dune

Basada en los dos últimos libros de la aclamada saga literaria de Frank Hernert, 'El mesías de Dune' e 'Hijos de Dune', la ficción cuenta con James McAvoy y Susan Sarandon en el reparto. Compuesta por dos episodios, la serie describe el enfrentamiento entre las casas de los Atreides, los Hakonnen y los Corrino, con sus intrigas palaciegas, traiciones y rebeliones.