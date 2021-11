¿Qué series se estrenan en agosto? 'Mr. Corman', '¿Qué pasaría si...?', 'Nine Perfect Strangers' y 'Solo asesinatos en el edificio' se estrenan en un mes en el que regresan títulos como 'See', 'Valeria' o 'Empire'

Agosto es un mes de calma, de esa calma que precede a la tormenta que a buen seguro será septiembre en lo que respecta a los estrenos de ficción en la ya no tan pequeña pantalla. Regresan a la parrilla títulos como 'Empire', que enfila ya su quinta temporada en Disney+ (6 de agosto); 'Stargirl', que estrena el 11 de agosto la segunda tanda de episodios en HBO; la segunda parte de la quinta temporada de 'Riverdale' estará disponible en Movistar Series a partir del 12 de agosto, y un día más tarde regresará 'Valeria' a Netflix en su segunda temporada. El 'reboot' de 'L', apellidado 'Generación Q', continúa con su segunda temporada en Movistar Series el 15 de agosto. A Apple TV+ regresan con su segunda temporada 'Truth Be Told' (20 de agosto) y la ficción protagonizada por Jason Momoa, 'See' (27 de agosto). Finalmente, el 31 de agosto arranca la sexta temporada de 'Inside nº 9' en Filmin. Y ahora vamos con las nuevas series.

Movistar+, 2 de agosto A la caza del amor

Vídeo.

Lily James y Emily Beecham protagonizan esta miniserie de tres episodios, creada y dirigida por la actriz Emily Mortimer, un drama romántico ambientado en el periodo de entreguerras, que adapta la novela de Nancy Mitford de 1945, 'The Pursuit of Love', editada en castellano como 'A la caza del amor'. Sus personajes son los de dos mujeres impacientes por empezar a vivir y todo se desarrolla en mundo de elegancia, privilegios y exuberancia que, en realidad, esconde un profundo mosaico de verdad y emociones. Un relato sobre el amor y la amistad que invita a vivir la vida intensamente, sin dejar por ello de saborear su lado más cotidiano y banal. En el reparto, están también Andrew Scott, Dominic West y Dolly Wells.

Filmin, Así es mi vida

No todo es Nordic Noir en Dinamarca. 'Así es mi vida' es un drama romántico sobre una relación que se construye dándole la espalda a la verdad, pues sus dos protagonistas, Vitus y Emma, esconden secretos muy importantes cuando empiezan a conocerse. Vitus tiene 27 años y su vida ya está en un bucle del que no sabe salir, hasta que conoce a Emma, claro. Ella es todo lo que no es él. Es optimista, aventurera y sigue sus impulsos. Los dos empiezan a quedar, pero Vitus no menciona un pequeño detalle: su ex novia está embarazada y quiere tener el bebé en contra de su voluntad. ¿Sobrevivirá la relación?

Netflix, 6 de agosto Hit & Run

Vídeo.

Los creadores de 'Fauda' y 'The Killing' están detrás de esta ficción en la que un hombre, al que da vida Lior Raz, trata de descubrir la verdad sobre la muerte de su mujer y acaba envuelto en una peligrosa red de secretos e intrigas que va desde Nueva York hasta Tel Aviv. Un thriller bilingüe, rodado en inglés y hebreo.

Apple TV+, 6 de agosto Mr. Corman

Vídeo.

Joseph Gordon-Levitt vuelve a la televisión y lo hace escribiendo, dirigiendo y produciendo su propia serie, 'Mr. Corman'. La ficción pone el foco Josh Corman, al que da vida el propio Gordon-Levitt, un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera como músico no ha funcionado y trabaja como profesor de quinto grado en una escuela pública. Su ex prometida, Megan, lo dejó, y su amigo de la escuela secundaria, Víctor, se mudó con él. Él sabe que tiene mucho que agradecer, aunque se encuentra luchando contra la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que es mala persona. Este drama con tintes de comedia habla de una generación contemporánea de treintañeros: ricos con buenas intenciones, pobres llenos de préstamos estudiantiles y anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir.

Amazon Prime Video, 6 de agosto Cruel Summer

Vídeo.

'Cruel Summer' se desarrolla a lo largo de tres veranos en la década de los 90. Y parece tener miga. La acción arranca cuando la más popular del instituto desaparece y otra chica, sin aparente relación con ella, hasta entonces dulce y tímida, pasa a ocupar su puesto en el instituto para finalmente convertirse en la persona más despreciada de EE UU. Cada episodio, además, está contado desde puntos de vista alternativos. La serie está protagonizada por Olivia Holt, Chiara Aurelia y Michael Landes, entre otros.

Disney+, 11 de agosto ¿Qué pasaría si...?

Vídeo.

Disney+ continúa estrenando series ambientadas en el universo Marvel. Toca ahora una de animación, pero muy peculiar, porque '¿Qué pasaría si...?' reinventa los principales momentos de las películas del estudio, creando un multiverso de posibilidades infinitas poblado de algunos personajes favoritos de los fans como Peggy Carter, T'Challa, Doctor Extraño, Killmonger, Thor y más. La nueva serie, dirigida por Bryan Andrews y con A. C. Bradley como guionista principal, nos cuenta qué pasaría si las conocidas historias del MCU tomaran un rumbo diferente.

Netflix, 13 de agosto Nuevo sabor a cereza

Vídeo.

Lenore Zion y Nick Antosca, guionistas de la recomendable 'Channel Zero', son los responsables de esta ficción que sigue los pasos de una cineasta que llega a Hollywood a principios de los noventa para rodar su película y se ve envuelta en una espiral psicodélica de sexo, magia, venganzas y... gatitos. Protagonizan esta historia, basada en la novela de Todd Grimson, Rosa Salazar, Eric Lange y Catherine Keener.

Starzplay, 15 de agosto Heels

Vídeo.

Escrita y creada por el productor ejecutivo Michael Waldron, detrás de la serie 'Loki' y de la próxima película del Doctor Extraño', junto al productor ejecutivo Mike O'Malley ('Shameless') como showrunner, 'Heels' cuenta la historia de una serie de hombres y mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en una pequeña ciudad. Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, sigue a una promoción de lucha libre de carácter familiar mientras dos hermanos y rivales se disputan el legado de su difunto padre. En el cuadrilátero, alguien debe hacer de bueno, de 'face', y alguien debe hacer de su némesis, de 'heel'. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de asumir, o de dejar atrás. Stephen Amell y Alexander Ludwig son dos de los protagonistas de esta historia.

Netflix, 18 de agosto Los vencidos

Vídeo.

Taylor Kitsch, Michael C. Hall y Tuppence Middleton son los protagonistas de este drama ambientado en la berlín de 1946. Un policía estadounidense busca a su hermano desaparecido mientras ayuda a una policía alemana a combatir los violentos crímenes que desbordan la ciudad.

Netflix 20 de agosto Todo va a estar bien

Vídeo.

Diego Luna crea, dirige y produce esta historia sobre una pareja separada que vive bajo el mismo techo por el bien de su hija. Tragicomedia satírica sobre lo que significa ser buenos padres y cónyuges hoy.

Amazon Prime Video, 20 de agosto Nine Perfect Strangers

Vídeo.

Basada en el libro de la autora australiana Liane Moriarty, 'Nine Perfect Strangers' está producida por los equipos responsables de 'Big Little Lies' y protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy. Los ocho episodios de esta serie rodada en Australia están ambientados en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación de las personas y pone el foco en nueve estresados urbanitas que intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los diez días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera.

Movistar+, 23 de agosto Condena

Vídeo.

Miniserie de tres episodios protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham. Este drama carcelario habla sobre la culpa y los principios y se adentra en los entresijos del sistema penitenciario británico desde las dos caras de una misma realidad: la de un hombre que empieza su condena, un prisionero consumido por la culpa, y la de uno de los funcionarios de la prisión, un oficial que se enfrentará a una elección imposible.

Netflix, 25 de agosto Clickbait

Vídeo.

En esta serie de suspense, ocho puntos de vistas diferentes aportan pistas interesantes sobre el responsable de un asesinato terrible alimentado por las redes sociales. La historia sigue a Nick Brewer, un hombre que parece tenerlo todo en la vida pero que se ve involucrado en un extraño crimen. Un día desaparece sin dejar rastro y reaparece en un vídeo en internet con un cartel que dice: 'Abuso de mujeres. Con cinco millones de reproducciones, muero'. Betty Gabriel, Zoe Kazan y Adrian Grenier, el protagonista de 'El séquito', coprotagonizan este ciberthriller.

Netflix, 27 de agosto La directora

Vídeo.

Sandra Oh y Jay Duplass protagonizan esta comedia dramática situada en la presidencia de un departamento de inglés de una muy importante universidad. Una serie creada por Amanda Peet, y producida por David Benioff y D. B. Weiss, creadores de 'Juego de tronos'.

Disney+, 31 de agosto Solo asesinatos en el edificio

Vídeo.

'Solo Asesinatos en el edificio' surge las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman y cuenta la historia de tres completos desconocidos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten una extraña pasión por los crímenes y que de repente se ven envueltos en un asesinato de verdad. Cuando se produce una escalofriante muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea sus profundos conocimientos sobre crímenes para averiguar la verdad. Los tres graban un podcast para documentar el caso donde desentrañan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Pero lo que podría ser aún más explosivo son las mentiras que se cuentan unos a otros. Este trío en peligro no tardará en darse cuenta de que un asesino podría estar viviendo entre ellos así que deberán apresurarse en descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.