'Seinfeld' llega a Netflix en formato 4k, pero mutilada

No es la primera vez que pasa, pero parece que las plataformas no aprenden. Netflix anunciaba hace unos días la llegada de 'Seinfeld', una de las mejores sitcoms de la historia y posiblemente la que lo cambió todo, a su servicio de vídeo bajo demanda. Lo más asombroso de todo es que la serie iba a poderse ver en 4k. Pues bien, el resultado da una de cal y otra de arena. Bueno, dos de cal. Porque sí, la ficción que sigue los pasos de Jerry Seinfeld, un monologuista que aprovecha las pequeñas cosas que le suceden en la vida para escribir nuevo material, ha sido remasterizada en 4k y se ve sorprendentemente bien para tratarse de una serie de televisión que tiene ya la friolera de treinta años.

El problema es que el resultado no es nada uniforme, pero parece que sobre este aspecto poco se puede hacer. A tenor del contenido que se ha subido ya a la plataforma, está claro que para el rodaje de la serie se utilizaron cámaras de distintos tipos. Así, en los primeros planos, se puede apreciar grano en la imagen, lo que lleva a pensar que esas cámaras eran, como mínimo, de 16mm. El resultado en esos primeros planos es fantástico. Sin embargo, la cámara que se utilizaba para los planos generales, presenta una imagen muy poco definida y una ausencia total de grano, lo que significa que probablemente para rodar esas tomas se utilizaba una cámara de televisión. Con los televisores de antaño, claro, esas diferencias en la calidad no se apreciaban, pero con las pantallas actuales el resultado es muy poco uniforme.

Lo que sí se puede arreglar -y deberían hacerlo ya- es el estropicio que han hecho en la imagen. Como la mayoría de las series que se rodaron entonces, 'Seinfeld' se grabó en un formato cuadrado llamado 4:3, ideal para los televisores de la época. La versión que ha subido ahora Netflix, al igual que la que subió hace un año Amazon Prime Video, está reformulada en 16:9 para adaptarse a los televisores panorámicos que casi todos los espectadores poseen. Es un error mayúsculo porque al adaptarse a ese formato panorámico para que la imagen no presente bandas negras a la derecha y a la izquierda se está perdiendo información en la parte inferior y en la parte superior de cada fotograma. De hecho, varios seguidores de la serie ya han reportado uno de los problemas que ha generado el nuevo formato. En el capítulo 16 de la octava temporada, titulado 'El espeleólogo', George cree haber perdido las llaves en un bache que hay en la carretera. Cuando se acerca con Jerry al lugar ve, con horror, que el bache ha sido ya asfaltado de nuevo. Pues bien, en esta versión, el bache ni siquiera sale. El gag se pierde en ese fotograma.

Aquí la versión en 4:3 del mismo capítulo.

Disney+ cometió el mismo error cuando subió los capítulos de 'Los Simpson'. Buena parte de sus temporadas estaban en formato 4:3 y al subirlas reformateadas a 16:9 muchos de los gag visuales se perdían porque se perdía información. La plataforma tomó entonces una buena decisión y resubió las viejas temporadas con la relación de aspecto correcta, dando a elegir al espectador si quería verlas como se habían hecho originalmente o en formato panorámico. Con la desastrosa remasterización de 'Buffy, la cazavampiros', disponible en Amazon Prime Video y ahora también en Disney+, ocurre algo similar.

Ahora bien, no se trata solo de que se pierda o se gane información. Cambiar el formato de una serie ya rodada, implica no respetar la visión original que tenía el equipo que dirigió la serie. La luz, los encuadres... todo cambia. Sería como seccionar un trozo del 'Guernica' de Picasso, un sinsentido. Netflix haría bien en dar a elegir al espectador cómo quiere ver la serie. De hecho, esta remasterización en 4k ganaría mucho en calidad si se pudiera ver en 4:3 porque al no estar ampliada la imagen para cubrir todo el ancho de la pantalla la diferencia de calidades entre las distintas cámaras se apreciaría algo menos. Habrá que ver si las quejas de los espectadores logran cambiar algo.