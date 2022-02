'Reacher': justiciero testosterónico

De golpe, con los ocho capítulos ya disponibles para su visionado, irrumpe 'Reacher' en el excesivo panorama de las series bajo demanda. Se necesitan mil vidas solo para repasar los crecientes listados de 'guardar para después' que nutrimos en las diferentes plataformas. A veces tardamos más tiempo en elegir qué ver que en el propio pase de lo que finalmente seleccionamos tras varios minutos desubicados, pero aquí están para ver de una tacada todos los episodios de la nueva adaptación del personaje protagonista de las novelas de Lee Child, el mismo que interpretó Tom Cruise para la gran pantalla con dos entregas que apuntaban el lanzamiento de una franquicia congelada en el tiempo. Quien encarna ahora al exmilitar enigmático que resuelve las cosas a su manera es Alan Ritchson, una montaña de músculos con casi dos metros de estatura que ya dejó su impronta como héroe de acción hipervitaminado en 'Titans', la versión live action de la cabecera de DC Comics. Cambia el aspecto físico de Jack Reacher, luego pega más fuerte. Recordemos que sus hazañas han sido publicadas en diferentes idiomas y han vendido millones y millones de ejemplares. «Es un personaje muy legendario, muy mítico... es como Robin Hood, o el héroe de los westerns», describe el autor de los libros de partida. «Se le llama caballero andante en términos de crítica literaria. Es un tipo con unos principios relativamente elevados, pero que por alguna razón está destinado a vagar por el mundo y a llevar cabo buenas obras».

Reacher es un nómada con principios férreos, altruista y entregado, bien dotado para el combate cuerpo a cuerpo, sagaz y observador, como señala el comienzo de la serie. «En mi opinión es una metáfora de algo que todos deseamos en secreto, y que es la justicia», añade Child describiendo a su héroe de papel. «Ese es el gran atractivo de Reacher, tanto para los hombres como para las mujeres. Reacher se encuentra con una situación injusta y va y la arregla. Hará lo que haga falta, sin ninguna clase de duda. Y claro, hay mucha violencia en los libros, y muy cerrada. Pero creo que secretamente, en el fondo, eso es lo que queremos. Queremos ver que se arreglen las cosas, y queremos ver que se castigue a los malos». Lo que no siempre ocurre en la realidad. La primera adaptación cinematográfica de Jack Reacher obtuvo unos ingresos de más de 200 millones de dólares en todo el mundo, basándose en la decimoctava novela escrita por Child sobre este cruce entre James Bond y Harry el Sucio en pantalones tejanos.

¿Dónde está Cruise?

La nueva serie de Prime Video parte de la novela 'Zona peligrosa' -el personaje ya lleva protagonizando cerca de treinta libros-, cuya acción transcurre en Margrave,Georgia. Allí va a parar el justiciero testosterónico sin que se sepa muy bien la razón hasta que va desmenuzándose la trama. Una aureola de misterio envuelve a Reacher durante toda la temporada. El rol es parco en palabras, una actitud vital que forman parte de su encanto. Se expresa mejor con los puños, a diferencia de la versión de Cruise. Ritchson -cuya elección como actor principal fue cuestionada en las redes, faltaría más- explota su físico frente a la cámara, ofreciendo algunas peleas impactantes con su sonrisa de niño bueno típicamente americano. Al inicio de la sesión, apenas nada más comenzar el capítulo piloto, es detenido y acaba con sus huesos en la cárcel, acusado de un crimen terrible que, evidentemente, no ha cometido. En su deseo de encontrar la verdad y castigar a los villanos se encuentra con un caso complicado, con policías y políticos corruptos de por medio. Gracias a su ingenio evidente convence a algunos lugareños, representantes de la ley, para ayudar en el cometido de encontrar a los culpables de varios asesinatos horripilantes -alguno ritual, como en 'Seven'-.

Un fotograma de la serie.

'Reacher' recoge el testigo tras los malos datos de taquilla de 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás', la segunda película protagonizada con Cruise. Debido al inesperado fiasco se dio carpetazo a la franquicia pero el popular material de partida no va a ser desaprovechado en la era multipantalla. La presencia de Ritchson como protagonista en contundente en la serie, aunque se echa en falta el carisma que desplegaba Cruise en los filmes, algo más que un tipo duro que se expresa a mamporrazos. La historia se dilata en exceso, cuesta engancharse, pero el desarrollo de algunos personajes secundarios ayuda a alimentar la curiosidad por una investigación que se va enrevesando sin apostar por grandes giros de guión. No llama poderosamente la atención en este sentido, pero entretiene si no se toma demasiado en serio a un personaje tan pétreo que da muestras de un sentido del humor sumamente peculiar cuando lanza algunas frases ingeniosas antes de volverse sumamente violento contra sus enemigos. Estamos ante un thriller con algunas escenas de acción que se asemeja a una serie procedimental, aunque solamente haya un caso que resolver. Sin un entramado criminal absorbente, la simpatía por el reparto principal y sus respectivos roles es lo más atractivo de una propuesta que remite, desde la distancia, a las action-movies de los años 80, con cierto grado de contención. Se nota que Nick Santora, el showrunner de la serie, es un nombre habitual en los créditos de producciones como 'Prison Break' o 'The Fugitive'.

La primera temporada de 'Reacher' está disponible en Prime Video.