'Rapa', un efectivo thriller de la mano de los creadores de 'Hierro'

La secuencia es muy tensa. La espesa niebla lo cubre todo. Y ahí está Tomás (Javier Cámara), caminando en lo alto del monte, sin saber muy bien a donde le lleva cada zancada. Un grito interrumpe su paseo matutino. Apresura el paso hasta toparse con una mujer tirada en el suelo, rodeada de barro, tierra y hierba, con la cabeza ensangrentada. A lo lejos, Tomás cree ver a alguien alejándose, con un chubasquero verde, y escucha el motor de un vehículo que parece huir de la escena del delito. Son unos segundos, pero parecen una eternidad. La mujer acierta a decirle tres palabras antes de caer inconsciente, como en una novela de Agatha Christie. Tomás para a un vehículo y con la ayuda del conductor logra trasladar a la mujer al hospital, pero los médicos no pueden hacer nada por salvar su vida. Maite (Mónica López), una sargento de la Guardia Civil, le dice que es Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira, un municipio de apenas siete mil habitantes ubicado en la provincia de La Coruña.

Así comienza 'Rapa', la nueva ficción creada por Pepe Coira y Fran Araújo y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé, los responsables de la entretenida 'Hierro'. Como esta, 'Rapa' vuelve a ser un intenso thriller centrado en los personajes, que destaca por una brillante puesta en escena -recoge algunos de los parajes más bellos de la región en la que se desarrolla la acción-, donde uno llega a sentir el frío, el viento y la humedad que se instala en los huesos, aunque a veces peca de gustarse demasiado a sí misma, como se puede apreciar en el abuso del dron o en los interminables planos a cámara lenta.

La peculiaridad de 'Rapa' reside en que, en realidad, a los pocos minutos de que la ficción plantee el tema, el espectador ya sabe quién es el asesino de la alcaldesa, no así los protagonistas. No sabe nada, en cambio, de las razones que se esconden detrás de la terrible acción y que se irán desvelando poco a poco, como en los buenos relatos de intriga y misterio. En este sentido, no hay nada nuevo bajo el sol, pero el relato sí está muy bien armado y los seis capítulos se ven con gusto.

Tomás y Maite, a la que da vida Mónica López, justo después del crimen.

Más allá de la gran factura visual de la ficción, es en los personajes donde Coira y Araújo vuelven a dar en el clavo. El principal es Tomás, un profesor de Lengua y Literatura de un instituto de Cedeira, algo harto de su monótono día a día. El asesinato de la alcaldesa pronto encenderá sus escasas dotes de sabueso y pondrá a prueba sus pocas habilidades sociales. Buena parte del pueblo, lo tiene como un bicho raro. Hermético y algo huraño, Tomás ve en el crimen la única posibilidad de vivir algo similar a lo que ha experimenta a través de las cientos de novelas que ha leído a lo largo de su vida. Tratará así, de salir de ese caparazón en el que ha vivido en los últimos años. Cámara vuelve a destacar por la naturalidad que imprime a este torpe imitador de Jessica Fletcher.

Maite, la sargento, recuerda inevitablemente a la jueza Candela de 'Hierro'. Es un personaje femenino fuerte, inteligente y con carácter, en el que López se desenvuelve sin problemas. Su hija va a la clase de Tomás y, consciente de sus rarezas, no lo traga. Junto a ella trabajará un agente venido desde Madrid, al que encarna Jorge Bosch, un personaje que cuenta con una función muy clara: es el pilar en el que se apoya el espectador y facilita que este conozca toda la idiosincrasia que rodea a Cedeira y a sus habitantes. Junto a ellos, una galería de personajes tan extraña como atractiva que sirve para desmenuzar algunos de los secretos que guardaba la alcaldesa.

Tres fotogramas de la serie.

Y es que 'Rapa' no solo habla de un crimen y las barreras que deben sortear los protagonistas para resolverlo; describe también, y con mucho tino, un tipo de hacer política, más bien populista, enmarcado en pequeños municipios donde todo el mundo se conoce, y marcado por los favoritismos y los prejuicios. Ya en los primeros minutos de la narración surgen los primeros interrogantes acerca del móvil del crimen: ¿La puesta en marcha de una mina que va a horadar uno de los montes del municipio? ¿Viejas rencillas personales? ¿Tejemanejes políticos? Lo cierto es que apetece adentrarse en el misterio.

La serie llegará a Movistar Plus+ el próximo 19 de mayo.

Vídeo. El tráiler de la serie.