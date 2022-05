Crítica de 'Obi-Wan Kenobi' (1x01 y 1x02): más de lo mismo

Ha sido un fin de semana rendido a la nostalgia, con el estreno coincidiendo en el tiempo de la cuarta entrega de 'Stranger Things', la nueva propuesta del universo de 'Star Wars' y 'Top Gun: Maverick'. Aceptando que existe gente nostálgica de sensaciones que nunca ha vivido, gente que siente nostalgia por la nostalgia en sí, por una época idealizada en pos del show business, nos centramos en el lanzamiento de las dos primeras entregas de 'Obi-Wan Kenobi', cuyo espíritu inmovilista responde a una pereza creativa insondable cuando algo es tendencia en el ámbito empresarial, ligado a la cultura popular, sin levantar un dedo. El público está ganado de antemano, es prácticamente cautivo -los padres lo inculcan a sus hijos a puerta cerrada, como el fútbol-, como se ha podido comprobar en la reciente convención estadounidense del legado de George Lucas, donde cualquier avance promocional ha sido aplaudido con algarabía en olor de multitudes, como si fuera un mitín político. No sabemos si la tercera temporada de 'The Mandalorian' será un bombazo o no, pero ya ha llamado la atención por anticipado, como ocurre habitualmente con el catálogo de Marvel. El pescado está vendido. Las redes sociales rugen protestando ante tonterías como el CGI sin cocinar o la diversidad del casting, pero no se dialoga en la misma medida a posteriori sobre la verdadera calidad del producto. Ante esta situación, tampoco es fácil arriesgar, pero cabe subrayar que no rebanarse el cerebro en absoluto e ir a lo evidente tampoco está funcionando como debiera. Urge darle una vuelta a la moda de la nostalgia. Inquieta aceptar que lo último de Tom Cruise es la mayor representación del cine de evasión del momento.

El primer capítulo de 'Obi-Wan Kenobi', decepcionante en grado sumo, ya empieza tocando la patata de los seguidores acérrimos de la saga galáctica. No falta la frase de inicio «Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana…». A continuación, nos ofrecen un resumen de los acontecimientos descritos en la primera trilogía de 'Star Wars', la segunda estrenada cronológicamente en el tiempo, por si hemos borrado del todo los primeros episodios comandados por el propio Lucas. La ejecución de la famosa Orden 66, también conocida como el Protocolo Clon 66, enciende la mecha. Recordemos que fue un mandato que identificaba a los Jedi como traidores a la República y por ello deben ser exterminados -como bien se cuenta en 'The Clone Wars'-. El primer capítulo echa andar definitivamente en el interior de una cantina, faltaría más, donde nos presentan las intenciones oscuras de los villanos, lo mejor del lote, los pérfidos inquisidores -sobre todo Reva, la Tercera Hermana, interpretada con carisma por la saltimbanqui Moses Ingram-. La ambientación es más barroca que en anteriores propuestas, hay más figuración y razas extraterrestres, con la sensación de que en cuestión de arte ya todo vale. Lo mismo a la hora de inventar diferentes especies que conviven en el planeta que toque. Se puede mezclar estéticamente lo que nos apetezca si el resultado resulta 'cool' (que así es). Enseguida Ewan McGregor recoge el peso de la trama sobre su espalda, encarnando al mítico Obi-Wan, aquí cansado y abatido, escondido en un anonimato que se rompe irremediablemente. La entrega actoral del protagonista de 'Trainspotting' es lo mejor del lote frente al fallido casting de la niña que interpreta a -spoiler- la princesa Leia Organa. La pequeña Vivien Lyra Blair, vita en 'A ciegas' junto a Sandra Bullock, no solo no aparenta diez años -aunque tenga nueve en la realidad-, está bastante por debajo -al contrario que ocurre en las series estudiantiles-, tampoco funciona físicamente en algunas escenas, sobre todo de persecución, rodadas con desgana. El personaje resulta repelente. A estas alturas no ha caducado la idea de representar como insoportable a una infante inteligente. Se puede ser rebelde, anticipando el carácter del rol popularizado por Carrie Fisher, sin caer en la petulancia impostada.

Un fotograma de 'Obi-Wan Kenobi'.

A pesar de que rechine la actuación de la pequeña Leia, ya tiene miles de fans rendidos a sus pies, con el criterio de una ameba. A ver si mejora su movimiento dentro del plano en próximas entregas porque en las dos primeras cuando aparece corrompe la puesta en escena. Deborah Chow ('The Mandalorian') firma la dirección sin quebraderos de cabeza, asimilando la manida fórmula de «héroe crepuscular ayudando a criatura desvalida», como en la propia 'The Mandalorian' o 'La remesa mala'. Este esquema es habitual en la filmografía de Lucas, y no parece tener fin. El espectáculo anodino acaba en alto con una revelación que obviamos para no empañar el visionado de espectadores alérgicos al destripe de información. Como era de esperar, el sentido del humor de las anteriores series del universo 'Star Wars' presentes en Disney+ brilla por su ausencia. Como siempre, es de agradecer la fusión visual entre las nuevas tecnologías y lo tangible. Aliens con caretas de goma, látex y animatronics.

