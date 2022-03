Nace acontra+, la plataforma de cine que no renuncia a la gran pantalla El servicio de A Contracorriente Films llega al mercado con más de 400 títulos y con el objetivo de llevar a internet todas aquellas cintas de la distribuidora que no se encuentren en el resto de plataformas

No estarán las alrededor de 1.600 películas que componen el catálogo de A Contracorriente Films «simultáneamente». Ni tan siquiera la mitad. «Es más, aspiramos a que no haya muchas más de 500, porque significaría que hay más de 1.000 en otras plataformas», apunta Adolfo Blanco, máximo responsable de la distribuidora independiente más importante del país. «Queremos que en el servicio estén aquellas películas de nuestra propiedad que no estén disponibles en el resto de plataformas. Se trata de que los piratas no puedan decir aquello de que, como tal película no está disponible, pues me la bajo». Con ese afán, quizá poco ambicioso, llega al mercado acontra+, la nueva plataforma de cine que acaba de poner en marcha la compañía y que en dos de sus tres modelos de suscripción ofrece además una entrada al mes para ir a cualquiera de los más de cincuenta cines que se han adherido a la plataforma y que están repartidos por todo el territorio español.

El servicio nace con un periodo de prueba gratuito de 14 días y con una oferta de lanzamiento importante hasta verano: estará a mitad de precio en todos los planes de suscripción (3,99 euros por el plan básico; 4,99 por el premium, con la entrada, y uno anual de 49,99) y para toda la vida. Cuenta Eduardo Escudero, socio y responsable de negocio de A Contracorriente Films, que acontra+ nace tras la experiencia de la compañía con Salavirtualdecine.com, un proyecto que surgió en pleno confinamiento como una «herramienta al servicio de los cines», para tratar de llegar a los espectadores en los salones de sus casas y «fidelizarlos». Aquella sala virtual de cine, que proponía un modelo de alquiler de películas que, de otro modo, hubieran llegado a los cines, fue el «aprendizaje» para este nuevo modelo que permite suscribirse a todo el catálogo o alquilar las películas de forma independiente. «Viene con una tecnología completamente renovada para dar la mejor experiencia, pero mantiene ese espíritu de vinculación con los cines. De hecho, a través de acontra+ nos gustaría que se pusiera en valor la experiencia de las salas de cine y generar cinéfilos y afición que se convierta en tráfico para las salas de cine. Nosotros no percibimos que nuestra plataforma sea enemiga, todo lo contrario. Somos un aliado», ha explicado Escudero desde los Cines Verdi de Madrid, que gestiona la propia compañía y que ha servido de presentación a la plataforma. No en vano en estos doce años la compañía, que cuenta con patas en toda la cadena de valor del sector -producción, distribución y exhibición- han llevado a los cines a más de treinta millones de espectadores.

Llega acontra+ con más de 400 títulos, de momento en 1080p, aunque desde la plataforma confían en comenzar a subir contenidos en 4k a lo largo de este año, que se irán ampliando semanalmente «hasta llegar a los más de 600 a final de año», anuncia Marta Carrasco, responsable de la plataforma. Y aunque de momento solo hay títulos de A Contracorriente Films, abren las puertas del servicio a cualquier obra. «Esta organizado por géneros, también tenemos colecciones que van desde cine de época a cine romántico, que hemos metido en una colección llamada 'Love is in the Air', pasando cine familiar, cine 'feel good' o cine de catástrofes. Y también grandes directores donde destacan Bergman, Chaplin o Rhomer», afirma. A algunos de ellos la plataforma los tendrá en exclusiva. Es el caso de Akira Kurosawa. «Quien quiera ver su cine no le quedará más remedio que abonarse a acontra+», explica Blanco. El servicio también contará en exclusiva con todos los documentales de arte, así como óperas y ballet. Y también habrá series, pero como complemento, dejando claro que el cine es el centro de la oferta.

«Nos tocaba dar este paso, que es el único paso que nos garantiza que cualquiera de nuestras películas va a estar accesible para los espectadores», dice Blanco. «Veíamos que si no lo hacíamos, que las películas fueran accesibles para el espectador iba a depender de un tercero y eso no nos parecía inteligente cuando la apuesta es tan importante en el mundo de los contenidos. Ahora estábamos viendo que una película como 'El marido de la peluquera' no está porque nadie la ha pedido y estará en acontra+. Por poner un ejemplo. Hay muchas de las 1.600 que están paraditas en un limbo y entrarán aquí, poquito a poquito, y gradualmente».

Blanco deja claro que la compañía seguirá trabajando con todas las plataformas, pero ahora que busca captar clientes deja claro que cuando tengan la posibilidad incluirán una película como 'Intocable' en el servicio de forma exclusiva. «Lo que no queremos es que se queden en un limbo, que es lo que pasaba antes. Y tendremos que ver cómo se explotan de manera coherente. Habrá veces que los títulos están simultáneamente en muchas plataformas, otras veces serán en exclusiva». En este sentido, asegura que no aspiran «a superar a Netflix», así que «si nuestra plataforma va a tener menos abonados que Netflix, nuestra obligación es intentar que nuestras películas estén cuanto antes en Netflix y si para ello hay que retirarlas de acontra+, lo haremos», afirma tajante. Tampoco, bromea, «aspiramos a ser un Filmin 2. Nosotros el cine de autor lo justito, cine buenísimo todo, pero cine así raro, deprimente, que tenga Osos de Oro, lo justo para cumplir».