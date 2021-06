'Lupin': ¿qué ha ocurrido en su segunda parte? Segunda temporada La serie protagonizada por Omar Sy ha cambiado de rumbo. El singular émulo de Arsène Lupin no cesa en su empeño de vengar a su padre, pero en la segunda parte de sus tribulaciones pierde fuelle incomprensiblemente Omar Sy, como Assane Diop. BORJA CRESPO Lunes, 14 junio 2021, 17:26

Acaba de estrenarse la segunda parte de 'Lupin', una de las sorpresas de Netflix de la presente temporada, cuyo éxito pilló in fraganti a la propia plataforma -fue vista en más de 76 millones de hogares según sus estadísticas- a principios de este año. La impresión de sus seguidores, que disfrutaron sobremanera con el inicio de sus andanzas, es bastante unánime a la hora de resaltar un cambio llamativo en su estructura, una decisión que echa por tierra el notable interés de sus primeros capítulos. Las nueva entrega, otra tanda similar en cuanto a número de episodios, parece escrita y dirigida por un equipo creativo completamente diferente. No es del todo correcta esta apreciación, pero acierta en parte, subrayando algunas carencias que antes no existían. De entrada, ya no firma la realización en ningún momento Louis Leterrier, que insufló un ritmo fantástico al piloto. El realizador galo se dio a conocer con la taquillera 'Transporter' y entró en Hollywood de la mano de 'El increíble Hulk', el de Edward Norton, pero aquí parece que se bajó del carro a tiempo y sus postulados han sido obviados. Recordemos que el personaje principal de esta serie, encarnado con buen fuste por Omar Sy ('Intocable'), parte del espíritu del conocido mito literario francés para traducirlo a la actualidad.

La quinta entrega de la primera parte del arco argumental de 'Lupin', cuya continuación se estrenó el pasado vienes, acababa muy alto, con el protagonista entre la espada y la pared, obsesionado con vengar la muerte de su padre, el mismo que le regaló el libro 'Arsène Lupin, ladrón caballero', de Maurice Leblanc, cuyas páginas describen las primeras andanzas del famoso icono. El clásico de la literatura francesa es la inspiración de sus refinados planes de robo como ladrón de guante blanco. A pesar de las trampas en el guión, que en su actual desarrollo se multiplican, la historia funcionaba empleando un interesante recurso que ha desaparecido con posterioridad: cada episodio se centraba en una pequeña aventura diferente, donde lo que parecía que iba a pasar acababa no pasando. Assane Diop, interpretado por Sy, quién define a la inspiración de su rol como «el James Bond francés», solucionaba sus problemas a base de ingenio, con mucho misterio de por medio. Conseguía sus propósitos arriesgando su propia vida en su deseo de acabar con el sujeto que deshonró a su padre, el pérfido Pellegrini, el villano de la función. Paralelamente a su audaz carrera delictiva, robando a los ricos cual Robin Hood impartiendo justicia, afrontaba su papel de padre separado que busca conectar con su hijo, inculcándole sus principios y su pasión por los libros de Arsène Lupin. Sin embargo, todo se complicaba según avanzaba el relato hasta el punto de estar amenazado de muerte, con graves consecuencias en su familia. La carismática Ludivine Sagnier ('Lola y sus hermanos') retoma su posición de exmujer harta de todo.

Un fotograma de la segunda temporada.

La primera entrega de la segunda parte de 'Lupin' se resuelve torpemente, con una dirección desvencijada que conduce la trama a lugares comunes poco afortunados que convierten las serie en una historia más, convencional y previsible. No brillan especialmente las escenas de acción y los personajes se comportan según convenga al argumento. No faltan algunos flashbacks que retratan la relación del personaje principal con su expareja, cuando ambos eras niños y se fraguó su amor y el placer por el robo de Assane Diop, cuya venganza para limpiar el honor de su padre se complica. Hay menos trucos, y cantan más, lo que empaña el nivel de entretenimiento, quedando las puertas abiertas para una tercera temporada.

La dos primeras temporadas de 'Lupin' están disponibles en Netflix.